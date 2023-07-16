中国电池制造商Eve Energy与北美电池回收专家Li-Cycle已达成合作。此次合作的目的是在三个不同领域为 Eve Energy 的电池材料开发回收解决方案。根据现已签署的谅解备忘录，两家公司目前打算共同开发的解决方案将涵盖北美市场以及计划在马来西亚的 Eve 生产设施中产生的电池生产废料。和匈牙利。据报道，Eve Energy 计划在匈牙利德布勒森建立第一家欧洲工厂，为宝马新型电动汽车提供大型圆柱形电池。

到目前为止，Eve Energy 主要在中国生产，但随着上述两家工厂的出现，这种情况很快就会改变。公告中并未具体说明“北美市场Eve锂离子电池材料回收解决方案”具体包括哪些内容。可以利用 Eve Energy 的电池回收北美道路上的废旧汽车电池。具体数量也尚未提及，因为目前只有一份意向声明，尚未达成具有约束力的协议。

很明显，Li-Cycle 的回收网络是迄今为止北美最发达的。该公司依赖于已获专利的“Hub & Spoke”概念。材料的机械加工在辐条工厂（通常靠近大客户或重要的电池中心）进行，这意味着混合电池原材料的黑色物质是在那里获得的。然后，黑色物质在中央枢纽进行湿法冶金加工，并被分成单独的电池原材料。通过这种方式，可以从废电池或生产废品中回收重要的电池级材料，包括锂、镍和钴。

除了北美工厂（其中一些工厂已经投入运营）外，Li-Cycle 还计划在挪威、德国和法国设立至少三个欧洲工厂。撒丁岛可能与嘉能可矿业集团合作建设的另一座工厂尚未得到官方确认。对此的决定可能会在明年做出。