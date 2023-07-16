保时捷为庆祝古德伍德速度节 30 周年推出了 Vision 357 Speedster。这款开放式电动跑车是封闭式 Vision 357 的姊妹车型，保时捷以它开启了 75 周年纪念。357 不仅是概念车的名称，当然还有设计，保时捷借鉴了 356——该制造商的第一个车型系列，于 1948 年夏天获得了一般运营许可证。尽管 357 的目的是作为为了向最初的保时捷致敬，开发人员依靠电力驱动。

Vision 357 Speedster 基于保时捷 718 GT4 e-Performance技术。因此，电动机和电池技术来自Mission R，底盘则来自 718 GT4 Clubsport。这两项 357 研究的具体技术数据尚不清楚。然而，技术捐赠者 718 GT4 e-Performance 配备电动全轮驱动装置，每轴配备一台永磁同步电机 (PSM)，峰值输出功率高达 800 kW。80 kWh 电池在 900 伏的系统电压下运行，可在大约 15 分钟内将 SoC 的电量从 5% 充电到 80%。

在车身方面，Vision 357 Speedster 依赖于“speedster”的典型特征，即平坦、缩短的挡风玻璃。“它更加强调整体车身，”保时捷在新闻稿中表示。书房没有屋顶；只能使用薄织物软顶，但必须手工安装。相反，保时捷借鉴了早期开放式跑车的概念：用防水布（即所谓的后座盖）代替乘客座椅。未安装乘客座椅，也不是有意设计的：仅在驾驶员座椅后面有一个防滚杆。

“保时捷 Vision 357 是对第一款保时捷车型系列的致敬，也是费里·保时捷 (Ferry Porsche) 的梦想跑车。由于 356 已经作为敞篷车和轿跑车深深烙印在集体品牌记忆中，因此同样的逻辑也适用于概念车：只能有两种。”保时捷风格主管 Michael Mauer 说道。“保时捷 Vision 357 Speedster 体现了品牌的精髓。驾驶乐趣和驾驶动力与极其纯粹的形式相结合。与我们几周前推出的 Mission X 一样，这款车型表明，即使拥有新鲜的设计基因，保时捷的 DNA 依然熠熠生辉。”

6月初，保时捷已经推出了Mission X，这是一款全电动超级跑车的概念版本。这款带有鸥翼门的两座车很可能不仅仅是一项设计研究，还可能作为 918 Spyder 混合动力超级跑车的后继产品进入批量生产（以改进的形式）。