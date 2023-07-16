美国无线电动汽车充电系统开发商 WiTricity 宣布了一项针对汽车 OEM 的计划，可在短短三个月内实现初始车辆集成。此举旨在显着加速现有和未来电动汽车平台上的无线充电测试。

据该公司称，FastTrack 集成计划旨在帮助 OEM 集成 WiTricity 的“Halo”充电系统。WiTricity 表示，FastTrack 提供了可测试和可评估的无线充电选项，并全面实施了硬件和软件。Halo系统由车辆侧接收器和基础设施侧充电器组成，可实现11千瓦的充电。

WiTricity 首席执行官 Alex Gruzen 表示：“我们了解汽车行业面临的挑战，因此致力于帮助 OEM 更快地采用客户所需的无线充电技术。” “我们在升级特斯拉 Model 3 和福特野马 Mach-E 等现有车辆以支持无线充电方面拥有丰富的经验，并与工厂安装的无线充电的早期采用者合作。WiTricity 不仅可以在评估方面与 OEM 合作，还可以在我们的全球供应链为生产项目提供完全汽车级无线充电解决方案方面进行合作。”

Gruzen 在表示感应式充电选项是“消费者所需要的”时，引用了 Tidewatch Partners 在 2023 年 6 月进行的一项独立调查。调查显示，80% 忠于某个高端汽车品牌的消费者表示，他们会转向另一种高端汽车品牌汽车品牌是否提供无线充电功能。“我们知道消费者更喜欢带有无线充电功能的电动汽车，我们也知道它也解决了车队面临的一系列挑战，”格鲁森说。然而，WiTricity 首席执行官去年就已发表过类似声明，但未提及调查。

WiTricity 于2022 年 2 月推出了特斯拉 Model 3 的改装系统。例如，在欧洲，该公司正在与ABT e-Line合作，从 2024 年开始为大众 ID.4 提供套件。西门子自去年以来也参与了 WiTricity。