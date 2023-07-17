德国汽车供应商博世表示，从2021年到2026年，该公司将在氢燃料电池技术上投资近25亿欧元（28亿美元），预计到2030年将产生约50亿美元的销售额。

声明补充说，该计划的投资比之前2021-2024年投资计划中指定的资金多了10亿欧元。采用氢燃料电池的车辆，其中氢气与氧气混合产生水和能量来为电池提供动力，可以在几分钟内补充燃料，并且比电池电动汽车具有更长的行驶里程，但基础设施缺乏，而且能源效率较低。

博世预计，到 2030 年，五分之一重量为 6 吨或以上的新卡车将配备燃料电池动力系统。“博世正在利用氢来发展，”首席执行官斯特凡·哈通（Stefan Hartung）表示。

博世表示，其燃料电池电源模块——一种利用氢气为车辆提供电力的燃料电池系统，主要用于商业长途应用——已在德国斯图加特-费尔巴哈工厂和中国重庆工厂开始生产。博世预计，到 2030 年，五分之一重量为 6 吨或以上的新卡车将配备燃料电池动力系统。

“博世正在利用氢来发展，”首席执行官斯特凡·哈通（Stefan Hartung）表示。博世表示，其燃料电池电源模块——一种利用氢气为车辆提供电力的燃料电池系统，主要用于商业长途应用——已在德国斯图加特-费尔巴哈工厂和中国重庆工厂开始生产。尼古拉Nikola公司将成为斯图加特-费尔巴哈制造模块的试点客户，8级氢燃料电池电动卡车将于2023年第三季度进入北美市场。

戴姆勒卡车(DTGGe.DE)计划在本世纪下半叶将氢燃料卡车推向市场，并与沃尔沃(VOLVb.ST)组建合资企业，开发零排放技术。汽车制造商 Stellantis 今年表示，将于 2021 年底开始在欧洲交付首批由氢燃料电池驱动的中型货车。