data.ai发布了2023年6月中国游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：
2023年6月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，厂商收入榜单“前六名依旧稳定”—— 按排名先后顺序依次是：第一米哈游、第二腾讯、第三莉莉丝、第四三七互娱、第五点点互动和第六名IM30。
多家策略游戏厂商排名提升
本期多家专注策略赛道的出海游戏厂商排名均得到提升，包括壳木游戏、江娱互动（Topwar Studio）、灵犀互娱等。其中灵犀互娱在《三国志·战略版》稳定发挥的同时，凭借新游《三国志幻想大陆》（Three Kingdoms Fantasy Land）在韩国市场的亮眼表现，使得收入排名攀升5位来到第13。
Ujoy Games 入围收入榜单Top 30
出海游戏厂商Ujoy Games在本期收入增长显著，旗下RPG放置手游《马赛克英雄》（Pixel Heroes）此前在中国台湾市场已取得不俗成绩。6月初韩国版本正式上线后，不仅登顶苹果、谷歌双平台下载榜单第一，收入更是迎来一波激增，帮助Ujoy Games成功冲进出海收入榜单前三十，排名第24位。
其余公司排名变化请参考榜单图片。
2023年6月中国手游出海表现总结：竞争依旧激烈。榜单前十中，仅米哈游《崩坏：星穹铁道》（Honkai: Star Rail）守住第一，其余游戏排名均有浮动。策略游戏作为中国手游厂商最成熟的出海赛道之一，在用户支出排行Top 30中占据半壁江山。
重点关注
三国志幻想大陆
灵犀互娱
团队战斗(RPG)游戏《三国志幻想大陆》（Three Kingdoms Fantasy Land）本月收入排名第22位，较上月上升22位。在韩国、中国香港、中国台湾、日本、马来西亚等热门市场的带动下，月收入增长率达到20%。
碧蓝航线
悠星网络
二次元弹幕射击养成手游《碧蓝航线》（Azur Lane）于5月25日、6月1日背靠背推出限时特别作战、新船打捞以及装扮上新等丰富活动，帮助其本月排名继续提升14名，来到第26位。该游戏海外最大市场依旧为日本，收入贡献超50%。