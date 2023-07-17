data.ai发布了2023年6月中国游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：

2023年6月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，厂商收入榜单“前六名依旧稳定”—— 按排名先后顺序依次是：第一米哈游、第二腾讯、第三莉莉丝、第四三七互娱、第五点点互动和第六名IM30。

多家策略游戏厂商排名提升

本期多家专注策略赛道的出海游戏厂商排名均得到提升，包括壳木游戏、江娱互动（Topwar Studio）、灵犀互娱等。其中灵犀互娱在《三国志·战略版》稳定发挥的同时，凭借新游《三国志幻想大陆》（Three Kingdoms Fantasy Land）在韩国市场的亮眼表现，使得收入排名攀升5位来到第13。

Ujoy Games 入围收入榜单Top 30

出海游戏厂商Ujoy Games在本期收入增长显著，旗下RPG放置手游《马赛克英雄》（Pixel Heroes）此前在中国台湾市场已取得不俗成绩。6月初韩国版本正式上线后，不仅登顶苹果、谷歌双平台下载榜单第一，收入更是迎来一波激增，帮助Ujoy Games成功冲进出海收入榜单前三十，排名第24位。

其余公司排名变化请参考榜单图片。

2023年6月中国手游出海表现总结：竞争依旧激烈。榜单前十中，仅米哈游《崩坏：星穹铁道》（Honkai: Star Rail）守住第一，其余游戏排名均有浮动。策略游戏作为中国手游厂商最成熟的出海赛道之一，在用户支出排行Top 30中占据半壁江山。

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