我们知道Rivian 正在开发一款电动自行车，但一项新的调查显示，人们希望特斯拉制造电动自行车，并且愿意为特斯拉品牌的电动自行车支付比其他任何品牌更高的价格。特斯拉的粉丝和投资者经常要求该汽车制造商在不同领域生产新型电动汽车，例如电动摩托车、电动自行车或踏板车。首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)排除了电动摩托车的可能性，因为他认为电动摩托车太危险了。但特斯拉电动自行车并非不可能。马斯克此前曾在 2018 年的一次采访中表示，“特斯拉可能会推出电动自行车”。

现在eBikes.org做了一些市场调查，发现许多买家希望特斯拉进入自行车业务。根据他们的调查，特斯拉是最受青睐的男士电动自行车品牌：除了指出男性想要一辆特斯拉电动自行车外，调查还显示，与其他品牌进入自行车业务相比，人们愿意为特斯拉电动自行车支付更高的价格：调查显示，人们愿意平均支付超过 2,200 美元购买特斯拉电动自行车：

在提供的 69 个品牌中，亚马逊是人们最想制造电动自行车的品牌的总体首选，其次是苹果和 Marvel。然而，人们愿意为特斯拉电动自行车支付的价格最高——平均 2,254 美元。男性特别渴望一辆特斯拉电动自行车，而女性则想要一辆蒂芙尼电动自行车。我们还发现了代际差异，千禧一代最喜欢漫威电动自行车。特斯拉并不是第一家可以涉足自行车业务的汽车制造商，因为它最近很受欢迎，保时捷、宝马和Polestar都涉足自行车领域。