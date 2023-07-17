据消息人士透露，为了应对人工智能（AI）浪潮，台积电改变高雄建厂计划，由原来的成熟制程改为更先进的2纳米制程，预计2025年下半年量产，相关建厂计划将于近期宣布。

据台媒联合报报道，台积电供应链透露，台积电已通知设备商于明年第三季开始交付2纳米相关机器，高雄厂2纳米装机作业估计只晚新竹宝山厂一个月。

该报道指出，台积电2纳米投资案比原本规划的28纳米投资金额更多，该公司已将高雄厂敲定2纳米计划向中国台湾经济部门及高雄市政府提报，希望政府协助后续供水及供电作业。

对此，高雄市政府表示，高雄发电量仍有富余，桥头、楠梓两座再生水厂可日供十万立方公尺再生水，台积电高雄厂所需水电无虞，将持续协助台积电建厂计划。

据悉，台积电的2纳米技术在相同功耗下，相比3纳米工艺的速度快10~15%；相同速度下，功耗降低25~30%。2纳米制程主要生产重镇会先放在新竹宝山，台积电内部编定为20厂（Fab 20），规划兴建四座厂（P1至P4），目前正紧急赶工兴建第一座厂（P1），预计2024年风险性试产，2025下半年量产。

今年6月，市场消息传出台积电开始准备为苹果和英伟达试产2纳米产品。另外，为了开发2纳米制程，台积电将派约1000名研发人员前往位于竹科、目前正在建设中的Fab 20晶圆厂工作。

来源：集微网