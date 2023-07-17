在于上周公布了东南亚今年上半年整体融资状况后，近日，Tracxn也发布了关于东南亚具体国家的表现情况。

据Tracxn发布的数据显示，今年上半年期间，越南科技初创公司的融资总额较上年同期下降了82%，由此前的3.72亿美元降至了6600万美元。基于这种状况，Tracxn称，越南正在经历融资寒冬。

作为背景，同期，东南亚科技初创公司的融资总额从上年同期的80亿美元下降至了23亿美元，降幅达71%。同时，该数据较22年下半年也呈现出了45%的降幅。

Tracxn在一份声明中表示，越南科技初创公司领域呈现出这种表现的原因主要会来自于不利的宏观经济状况、疫情复苏的不平衡、通货膨胀率上升、以及全球事件的不确定性。Tracxn称，这些因素使得投资者在考虑为初创企业提供资金时变得更加谨慎。

根据数据，与22年下半年1.13亿美元的总融资额相比，越南今年上半年也呈现出了41%的降幅。而Tracxn也进一步指出，目前，越南科技创业生态系统已成为东南亚地区融资额第三高的创业生态，但该领域的资金近年来迅速下降，而这给当地创业环境带来了挑战。

从具体方面来看，在企业类型层面，越南的早期科技初创企业所获得的资金占据了上半年融资总额的88%，达5860万美元。不过，这与22年上半年相比下降了81%，与22年下半年相比下降了33%。并且其中，种子轮资金下降幅度最大，其730万美元的总规模分别较22年上半年和下半年下降了81%与71%。

在时间分布层面，据悉，越南科技初创公司募集的资金主要来自第一季度，其5860万美元的规模占到了总额的近89%。不过，值得一提的是，这其中有5100万美元的部分来自于一家初创企业（Thuocsi，一家药品B2B电商平台）。

而在行业领域层面，健康科技、金融科技和企业应用领域成为了这其中的三大融资领域，并分别获得了5350万美元、620万美元以及510万美元的资金。

在独角兽及IPO层面，今年上半年期间，越南没有发生任何独角兽轮融资或IPO事件。而相应的，上一只越南独角兽企业的出现时间为22年上半年，且目前越南科技领域仅有一家上市企业。

最后，Tracxn也表示，尽管呈现出了下降趋势，得益于当地政府的支持举措——比如对IT公司的免税和土地租金优惠以及对建立无现金经济的承诺，越南初创企业生态仍具有巨大的增长潜力，并且这一生态仍将保持增长势头。