根据Canalys发布的最新数据，2023年第一季度，中国（含进口）新能源乘用车前装标配L2辅助驾驶批发量82.6万辆，搭载率提升至62.2%。其中，前装标配L2+辅助驾驶的新车批发量为17.5万辆。

对于终端市场，借助在电动化、智能化领域布局的先发优势，自主品牌领跑市场，在智能辅助驾驶平台规划与落地上领先合资品牌。尤其是造车新势力在高阶辅助驾驶的落地上有巨大的领先优势；在标配L2+新车销量排名前十的品牌中，自主品牌占有9个位置，占L2+总装量的93.6%，其中新势力品牌总装量达70.6%。

同时随市场教育的成熟、以及实现L2+辅助驾驶功能的技术路线的逐步清晰，大部分自主品牌，正加速对高阶辅助驾驶(高速NOA、城市NOA)等全场景智能辅助驾驶的布局，产品定位也将逐步下探至15万元市场。

对于供应端，目前市场包含以下五类主流玩家：

创业型：地平线、黑芝麻、Mobileye、芯砺智能、后摩智能

国内消费电子跨界：华为

海外消费电子跨界：英伟达、高通

传统车规芯片供应商：德州仪器、萨瑞

自研车企：特斯拉、零跑（大华持股）

2023年一季度，中国（含进口）前装标配L2+辅助驾驶功能的新能源乘用车市场中，英伟达市场占有率达44.2%，地平线市场占有率达15.1%。

对于现有市场竞争环境，英伟达在高算力领域率先发力，抢占高端市场，匹配中国市场过去哑铃型结构的市场特征（高端车型与入门级车型为市场主流产品），率先抢占市场机遇；而中国芯片创业企业，在不断提升芯片算力的同时（地平线征程5算力达128tops，黑芝麻a1000pro芯片算力达106tops），通过区别于高通或英伟达以芯片+方案供应商，以及Mobileye全栈方案供应商的模式，以参与主机厂的产品、平台研发等更开放的合作模式，协助主机厂进行定制化开发，实现“千车千面”的差异化需求，持续拓展获得主机厂订单。同时随自主产品在主流市场中的进一步下探，有望进一步提升市场占有率。

注：新势力品牌为跨界造车品牌；数据口径为广义乘用车批发量。