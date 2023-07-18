data.ai发布了2023年6月中国非游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：

2023年6月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，其中厂商收入榜单前半部变化不大，仅合合信息科技上升2位。该厂商旗下商务名片应用CamCard海外用户支出较5月上涨162%，其中日本市场表现最佳。

榜单后半部厂商有升有降，但总体排名变化不大。收入排名上升的厂商主要集中在视频点播、图片视频编辑以及社交品类赛道。

详细排名请参考榜单图片。

得益于视频点播应用优酷在东南亚市场的稳健增长，阿里巴巴集团在本期收入排名上升5位，重新回到Top30。根据Data ai数据显示，6月阿里巴巴整体用户支出较5月提升12%。

2023年6月中国非游戏应用出海表现总结：头部产品虽稳如磐石，细分市场仍潜藏商机。本期榜单前5应用未发生变化，按排名顺序依次为抖音（TikTok）、BIGO LIVE、形色（PictureThis）、爱奇艺（iQIYI）以及剪映（CapCut）。排名变化较大的应用包括MoboReader、Plant Parent、SUGO以及Resso，前三款产品凭借在特定细分市场成功突围，收入得到显著增长，后者则不幸在印度市场遇冷。

Plant Parent

随着园艺栽培成为欧美地区愈发流行的居家生活方式，相关应用的下载使用也逐渐增加，出海应用Plant Parent便是其一。根据Data ai数据显示，该应用在6月收入增长率高达97%，美国是增长最快的市场。

值得一提的是，同样在美国增长表现突出的还有线上阅读应用MoboReader。

SUGO

社交应用一直是国内众多应用厂商重视的出海赛道之一，也造成了该品类下日益激烈的竞争现状。在如此胶着的环境下，SUGO依旧成功突围，挺进出海收入榜前三十，这不得不提及其灵活的运营策略，选择将主攻市场定位在热爱线上社交，特别是语音、视频聊天的中东市场。