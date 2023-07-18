特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）上周公布了新 AI 公司 xAI，并表示该公司的目标是“理解宇宙的本质”。

在上周五的 Twitter Spaces 节目中，马斯克表示，xAI 的目标是建设一个有着“最大限度好奇心”和“求真务实”的“良好 AGI”。xAI 也将致力于创造有用的 AI 技术，并将在 AI 领域与 OpenAI 和 Google 等公司展开竞争。

马斯克还表示，AI 领域的竞争对于防止某个公司一家独大很有意义，而竞争将会让公司更诚信。但 xAI 才刚刚起步，还“处于萌芽阶段”。

马斯克一直对他在 2015 年共同创办的 OpenAI 持批评态度。他认为，OpenAI 对 AI 聊天机器人的某些内容审核存在偏见。他此前曾表示，希望创建一个自己的聊天机器人“TruthGPT”。

在 Twitter Spaces 讨论中，马斯克表示，xAI 的技术可能会给出人们认为“有争议”的答案。然而，训练 AI 做到政治正确，或是去说一些貌似正确的话会带来“巨大危险”。他承诺，xAI 将允许 AI 模型去表达它自己真正“相信”的信息。

马斯克说，这样的做法可能会招致一些批评，但他的目标是建立一个严格追求真相的 AI。