近日，天津恒宇医疗科技有限公司（简称“恒宇医疗”）宣布完成新一轮由金汇通基金进行的独家投资。此前，继2022年1月C轮融资后，恒宇医疗相继完成了由老股东天士力资本持续追加的投资和由华泰紫金领投，阿里巴巴跟投的C+轮投资，累计完成超亿元人民币融资，浩悦资本持续担任独家财务顾问。本轮融资将助力研发、生产和注册，并加速推进上市产品的商业化落地。

天津恒宇医疗成立于2016年，专注于血管内超声(Intravascular Ultrasound, IVUS)设备及导管、光学相干断层成像(Optical Coherence Tomography, OCT)设备及导管、IVUS/OCT一体机式的双导管系统、基于IVUS和OCT的无创血流储备分数(Fractional Flow Reserve, FFR)平台、融合OCT与近红外光谱（Near-Infrared Spectroscopy, NIRS）的单光源双模态OCT-NIRS技术及血管内激光斑块消蚀技术的自主研发、生产和销售，掌握光学、超声及导管平台技术，并不断基于底层技术进行全球领先的创新，致力于为医患提供以影像类产品为基础的泛血管一体化解决方案。

恒宇医疗创始人刘治勇先生表示，国内的血管介入精准诊疗事业才刚刚起步，我们还任重道远，我们很感谢新老股东一如既往的支持，同时感谢本次融资伙伴浩悦资本，项目执行力强，对产业有深刻和精准的认知，相信在资本的助力下，未来公司将凭借扎实、创新的技术和产品，成为血管介入腔内智能化诊疗龙头企业。

恒宇医疗创始人赵士勇博士表示，恒宇作为血管介入精准诊疗领域的一份子，未来在聚焦技术和产品的同时，也会集中力量协助临床做好血管介入精准诊疗的系统培训工作。希望能够和广大血管介入医生共同成长，使越来越多的医生了解、掌握并致力于推广血管介入精准诊疗，逐步使我国在该领域与国际接轨，最终使更多的患者获益。

金汇通基金总经理史恒先生表示，金汇通投资团队长期关注心脑血管等大病种领域的创新技术应用和发展，由于IVUS和OCT可显著提升在复杂PCI手术中患者的预后并减少术后不良事件发生率，因此具有显著的临床价值。得益于相关临床证据的积累、临床指南及共识文件高等级推荐、持续的市场教育带来国内术者理念提升、产品技术迭代发展和国产替代，国内 IVUS 和OCT的渗透率正在快速提升。恒宇医疗作为同时拥有两大技术平台的行业领军企业，不仅拥有多产品管线的可持续创新能力，还拥有自研自产上游核心器件能力。公司的团队拥有丰富的产业化经验和专业知识，保持着进取的精神并不断追求卓越。金汇通基金将坚定的支持公司的发展，助力中国腔内影像学持续进步。

华泰紫金董事总经理、大健康投资负责人张泉源先生表示，恒宇医疗在腔内精准诊断和治疗技术领域持续精研深耕，注重自主创新，致力于搭建以光学和超声为技术特征，以人工智能算法和精密加工工艺为技术优势，以医工合作研究为特色模式的研发平台。公司一直秉承着“为医患提供腔内精准诊疗一体化解决方案”的使命，近年来稳步高质量发展，在成为国内领先、国际先进的行业领军者道路上奋楫笃行，我们坚定的看好公司的未来。

天士力资本高级合伙人王晨先生表示，天士力资本投资团队持续关注心血管介入领域的腔内影像学领域。光学相干断层扫描OCT和血管内超声IVUS作为腔内影像学技术，历经30多年的发展已成为导管室必备的工具，并进入指南推荐作为医生重要的诊断和手术实施评价工具，造福了广大心血管患者。恒宇医疗作为该行业内头部企业，拥有上述两大技术平台，并始终坚持技术驱动和国产化的理念。我们坚信公司在创始团队带领下，在全体员工努力下，在全体股东投资人的协助下，将会向患者提供可靠的高性价比的产品，造福广大患者。天士力资本将坚定不遗余力继续支持恒宇医疗发展，为中国的心血管精准介入发展助力。

浩悦资本管理合伙人杨振军先生表示，我们很荣幸协助恒宇医疗完成本轮融资，诊疗全面精准化是医疗发展的趋势，腔内影像学是血管介入领域实现精准诊断最有力的术式，并且取得临床指南的推荐和全球范围内高端医疗市场的广泛认同。近年来，国内腔内影像学在医改的助力以及介入手术进一步下沉等趋势的影响下实现了快速放量，未来有巨大的增长空间。恒宇医疗所有产品拥有完全自主知识产权，核心部件实现全自主研发，拥有平台型技术，具备设备及耗材规模生产和成本控制能力。浩悦资本持续看好公司，伴随企业共同成长，期待公司更多优质的产品能早日上市，造福广大患者。