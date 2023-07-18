星际创氪(Orbit Startups)被投项目SupplyNote(印度)完成225万美元A轮融资。本轮融资由Venture Catalysts与Artesian领投， 新增投资机构包括Cogniphy与DSP family office，其它投资机构包括 SOSV、Orbit Startups,Sattva Family Office、WFC等。截止至今，SupplyNote融资总额达500万美元(约合3585万人民币)。

SupplyNote成立于2019年，由Kushang、Abhishek Verma、Nitin Prakash、Harshit Mittal等核心成员联合创立，旨在帮助印度餐饮业经营者优化供应链流程，提高效率，减少缺货情况，最终扩大其盈利能力。发展至今，SupplyNote已经拓展至86个城市，全国拥有5000个网点。

SupplyNote的三大垂直业务包括：大型餐饮企业供应链SaaS管理服务、大型餐外包餐饮(冷干)仓储物流服务以及最近推出的小型餐厅市场(Marketplace)。

SupplyNote首席执行官兼联合创始人Kushang分享道：“每年，印度通过SupplyNote为价值1亿美元的餐饮采购生态提供便利的服务。” SupplyNote将主要用本轮融资为第一阶段的品牌国际化拓展，优先拓展区域包括中东及东南亚市场。此外，SupplyNote首席执行官兼联合创始人Kushang还补充说：“B2B平台Vyap在诺伊达(Noida)和大诺伊达(Greater Noid)实现价值225万美元的采购，而供应链管理平台SupplyLink在印度42个城市有效地管理价值500万美元的商品。”

据一份报告显示，2022年，印度的食品服务市场估值为411亿美元，预计2028年将达到796.5亿美元。SupplyNote在该市场的最大竞争对手是B2B供应业务服务平台Zomato和Hyperpure，他们的业务为印度餐厅提供新鲜和包装产品。

SupplyNote的核心大客户包括：Naturals Ice Cream、Biryani By Kilo、bikgane Biryani、Caterspoint、Burgrill 和 Ironhill Brewery 等。对于接下来的计划，Kushang分享道：“未来18个月的目标包括：通过SupplyNote促进价值12亿美元的采购；通过Vyap实现2500万美元的年度经常性收入(ARR)；通过SupplyLink分发价值1.5亿美元的商品。”

Soonicorn Ventures联合创始人CA Vijay Singh Rathore 分享道：“我们对于SupplyNote的投资是很谨慎的，因为它在精简库存管理、订单安排和销售分析方面采取了创新的方法。它基于云的套件正在彻底改变库存管理，改善企业的整体表现。”

Venture catalyst联合创始人兼总裁Apoorva Sharma 对于该笔投资分享道：“SupplyNote从CureFoods、Biryani By Kilo和Swiggy Kitchen等知名客户明显获得了吸引力，这也显著证明了他们的市场信誉和增长指数。”