包括 Margaret Atwood 和 James Patterson 在内的 8000 多名作者签署了一封公开信，要求人工智能公司在未经许可的情况下使用他们的作品来训练人工智能，并要求他们赔偿。

美国作家协会在周二发表的一封信中，向 OpenAI 首席执行官 Sam Altman、Alphabet 首席执行官 Sundar Pichai、Meta 首席执行官马克·扎克伯格、Stability AI 首席执行官 Emad Mostaque、IBM 首席执行官 Arvind Krishna 和微软首席执行官 Satya Nadella 等人发出呼吁。

信中写道：「由于将我们的作品嵌入到你们的系统中，生成人工智能可能会损害我们的职业，因为市场上充斥着基于我们工作的平庸的机器编写的书籍、故事和新闻。」信中表示，大量受版权保护的作品为人工智能系统提供了「食物」，但作家们并未得到相应的补偿。

作家协会调查发现，在过去的 10 年里，作家的收入下降了 40%，2022 年全职作家的收入中位数仅为 23，330 美元。人工智能技术的广泛应用使得作家的谋生变得更加困难。

该信件得到了超过 8000 名签名者的支持，其中包括《达芬奇密码》作者 Dan Brown 和《饥饿游戏》作者 Suzanne Collins。这些签名者希望人工智能公司通过为过去和未来使用作家们的作品提供补偿，来「减轻对我们职业的损害」。

人工智能系统的训练需要大量数据，其中很大一部分来自互联网上的文本。但是，对于这些数据的获得是否合法仍然存在争议。

在作家们提出要求的同时，一些作家还向 OpenAI 提起了诉讼，指控该公司侵犯了他们的版权。

与此同时，一些艺术家也表达了对生成式人工智能的担忧，担心它可能取代他们的创作。他们已经开始使用工具来阻止人工智能使用他们的作品。

来源：站长之家