现代汽车在古德伍德速度节上推出了 Ioniq 5 电动车型的性能版本。新款电动 Ioniq 5 N 预计将于 2024 年第二季度推出。Ioniq 5 N 和EV6 GT的基本概念是相同的：两种 E-GMP 型号都依赖于双电机全轮驱动和 800 伏电池。对于后部电动机，两款车辆都依赖于来自 Onsemi 的 SiC 半导体提高能源效率的两级逆变器。

EV6 GT 的功率为 430 kW，而现代 Ioniq 5 N 的系统功率为 448 kW，激活“N Grin Boost”后，最大功率升至 478 kW。安装容量为84kWh的新电池用于供电。优化的电池热管理系统基于扩大的冷却表面。现代汽车只会在 Ioniq 5 N 上市时宣布其系列。

现代汽车在公告中没有提及新电池。因此，尚不清楚与之前的 77.4 kWh 电池的差异是通过额外的模块还是通过改进的具有更高能量密度的电池化学物质来实现的。也没有关于充电性能和持续时间的信息，但即使是顶级型号也不太可能偏离已知的 18 分钟充电时间。

为此，现代汽车详细介绍了进一步开发的热管理，该热管理基于扩大的冷却表面，有望“显著”改善发动机和电池的冷却。“Ioniq 5 N 特别能抵抗热引起的功率损失，”这家韩国公司写道。但情况并非总是如此。对于性能模型，热管理有一个特殊功能：在驾驶之前，驾驶员可以使用电池预处理，使电池单元达到最节能的状态。他可以选择短时满载行驶的“拖动”模式和优化几圈的最低电池温度的“赛道”模式。

此外，“N Race”功能旨在让驾驶员“更直接地控制车辆的能耗”。软件中可以选择“耐力”和“冲刺”。“耐力”最大限度地提高了赛道上的行驶里程。据现代汽车称，这是通过限制峰值功率来实现的，从而减缓温升。另一方面，“Sprint”则专注于性能并提供最大限度的能量提升。