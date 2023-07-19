根据Sensor Tower发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》)以将近1900万次下载，位列6月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了27.9%的下载量；其次是印度尼西亚和越南市场，分别占12.7%和8.1%。6月2日，通过与电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》合作，该游戏发布了新道具、卡牌收集活动和限时跑酷模式等更新，使得游戏下载量获得显著提升，并荣登下载榜榜首。（注：下载量仅统计App Store和Google Play，不包括第三方安卓市场）

Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》以近1850万次下载排名第2。印度是该游戏第一大市场，贡献了24.2%的下载量；美国市场以7.8%紧随其后，排名第3的巴西市场占7.3%。6月5日，该游戏重新引入纽约地图，并推出新角色Rain、新服装和新滑板等，进一步维持6月份的用户参与度。

Gametion《Ludo King》以近1840万次下载位列榜单第3名。印度是该游戏第一大市场，贡献了83%的下载量；印度尼西亚市场以4.9%排名第2，排名第3的巴基斯坦市场占3.1%。在六月期间，该游戏发布新版本，特别推出了季风季节(Monsoon Season)，向印度市场的玩家们致敬。除了引入新功能、物品和无广告游戏体验外，该游戏推出促销活动，使六月成为今年为止下载量最高的月份。

排名前五的另外2款游戏依次为《Roblox》和腾讯《PUBG Mobile》。

2023年6月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量超过44.4亿次，环比基本持平。印度市场以8.62亿次下载排名第1，占全球总下载量的19.4%。美国市场以8.4%的下载量排名第2，第3名是巴西市场，占8.3%。

凭借腾讯在研发方面积累的经验，《Undawn 黎明觉醒：生机》在全球发布时引起了广泛关注并取得了出色的成绩。这款生存RPG手游以其逼真的美术设定、流畅的战斗表现和备受欢迎的末日题材，荣登6月全球下载量增长榜榜首。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。