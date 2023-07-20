凭借 CE 02，BMW Motorrad 现在为城市地区提供了一款新型电动两轮车。因此，它继续实施针对城市出行市场的电气化战略。

新款电动滑板车由2021 年推出的Concept CE 02演变而来，有两个版本：最大功率 11 kW（标称功率 6 kW）和最高时速 95 公里/小时，以及限制为 4 kW（标称功率）的版本。功率：3.2 kW），最高时速 45 公里。在德国，这款自行车的售价为 7,500 欧元（4 千瓦）和 8,500 欧元（11 千瓦）。在美国，4 kW 版本的售价为 7,599 美元，11 kW 版本的售价为 8,474 美元。

在欧洲，较小的版本可以通过 AM 驾驶执照或踏板车执照驾驶，这些执照已经可以在 15 岁获得。

BMW CE 02配有外部充电器，充电功率为0.9千瓦，这意味着它可以插入家用插座。Highline 型号具有 1.5 kW 快速充电功能。宝马强调，它不是电动踏板车，也不是电动摩托车，并将两轮车称为“eParkourer”。主色为黑色，而Highline版本则有“外向多彩的外观”。

据《柏林报》报道，虽然功率高达 31 kW 的BMW CE 04 电动两轮车在柏林 Motorradwerk 进行量产，但 BMW 要求印度 TVS 汽车公司生产 CE 02 。