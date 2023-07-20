根据Canalys发布的最新数据，2023年第二季度，印度智能手机市场表现坚挺，出货量稳定在3610万部，仅下降1%。标志着在经历连续三个季度下滑后，出现轻微复苏的信号。随着厂商的库存水平逐渐转好以及有力的商业环境，当地市场环比增长18%。三星仍稳居市场的头把交椅，占据18%的市场份额，出货量达660万部。vivo紧随其后，在第一季度后重新夺回第二的位置，出货量达640万部。小米排名第三，出货量为540万部，而realme和OPPO（不含一加）跻身前五，出货量分别达430万部和370万部。

Canalys印度分析师Sanyam Chaurasia表示， “智能手机厂商正在适应不断变化的商业环境，专注于确保长期的可持续发展。各大品牌通过加强与印度渠道生态系统的合作，以巩固其市场地位。厂商正投资于当地供应商，扶持零售商并紧跟政府的愿景。在大众市场和高端市场，消费者倾向于线下购买智能手机，这将持续推动厂商进行有效的线下战略布局。例如，2023年4月，苹果在印度开设了多家线下门店，以清理库存，提供专属优惠活动和独特的用户体验。三星在印度各地开设多家旗舰店，而一加别出心裁地在一二线地区的多个城市推出了快闪店

Chaurasia补充道，“厂商与渠道有效合作，解决了当前的库存积压问题，在下一个节日季前为新机发布腾出空间。由于消费者强烈偏好线下购物，线下消费需求在城乡地区都有大幅增长。另一方面，线上需求缺乏持续性，主要由城市消费者在电商促销期间的推动。然而，厂商正努力在线下与线上渠道之间取得更好的平衡。例如，传音的子品牌Infinix通过电商渠道取得显著的增长，Tenco和iTel则聚焦次级城市的线下渠道。一加凭借Nord CE 3 Lite 5G实现了稳定的增长，并已在较小城市的线下渠道布局坚实的立足点。小米和红米在2023年第二季度重获动力。小米的红米A2和12C带动销量的增长，而旗下Poco品牌推出了C51也提振了出货量的增长。realme侧重于线下渠道，其中C55型号占其销量的29%，但其线上出货量略高于线下。

Chaurasia表示，“在历经了多个季度低迷后，市场终于在下半年迎来发展动力。在第二季度，宏观经济指标略有起色，制造业产值回升，通胀减缓。然而，印度季风季节的相关不确定性仍将给消费需求带来的风险。现届政府的目标是在即将举行的2024年全国大选前提振消费信心。Canalys预测，随着消费者在节日季支出增加，需求环境将在2023年下半年迎来利好。印度将在2023年10月举办板球世界杯，运营商将借机推广他们的5G服务。智能手机品牌将在赛事期间大肆宣传他们的平价5G产品组合，从而促进增长。”