储能专家 Corvus Energy 推出了采用丰田技术的船用燃料电池系统。Corvus Pelican 燃料电池系统采用四个丰田燃料电池模块，可与 Corvus 电池组合。

除了基本的氢燃料电池系统外，Corvus Energy 目前正在开发 CoPilot，这是一款帮助系统集成商在燃料电池系统和电池之间优化分配能量的应用程序。Corvus写道，新的燃料电池系统“代表了船舶在安全、清洁和高效发电方面的重大飞跃”，尽管具体的技术规格并未透露，但最初报道该系统是模块化的，这意味着它可以灵活地使用。

自2021年正式宣布该项目以来，两家公司一直在该项目上进行合作，并表示该系统应在2024年之前做好批量生产的准备。该计划是“使用丰田技术作为更大系统的构建模块来设计和认证船用燃料电池系统”。Corvus Energy 首席执行官 Geir Bjørkeli 当时表示：“燃料电池技术已达到成熟水平，下一步将是扩展系统。丰田处于发展的最前沿，是迄今为止我们取得成功的最佳合作伙伴。”

“我们的使命是为清洁的未来提供动力，多年来，我们一直是许多不同船舶类型的先驱，”Geir Bjørkeli 现在说道。“然而，电池并不能带我们一路走下去。如果你想实现零排放，你将需要以不同的形式引入清洁能源。我们坚信氢气是中短程路线的自然选择，因为这是最节能的方式。”