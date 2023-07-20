英国电力驱动专家 Equipmake 为电动水翼船提供了电力传动系统。这是 Equipmake 在海事领域的第一个客户。这家英国公司正在与 Spirit Yachts 海洋工程公司 BAR Technologies 合作。他们共同推出了 SpiritBARTech35EF——一款独一无二的飞行电动船，快速巡航范围为 100 海里，最高速度为 28 节或 52 公里/小时。

“我很自豪我们与 Spirit Yachts 和 BAR Technologies 一起在这艘令人难以置信的电动飞船上发挥了关键作用，它真正为远程电动船舶树立了新标准，”Equipmake 首席执行官 Ian Foley 说道。“我们内部开发的电气化技术具有从航空航天到汽车等多种高性能应用，而 SpiritBARTech35EF 完美展示了如何将其应用于快速增长的电动船舶市场。”

Equipmake 为 SpiritBARTech35EF 制造了全电动传动系统。该系统配备了专门改装的 HPM-400 电机，可产生 80kW 的峰值功率。这艘 35 英尺的电动飞船由钛和冷成型木材混合制成，外壳采用碳纤维加固。这是这家英国公司首次为船舶工业提供技术。然而，随着该项目的成功，Equipmake 和 BAR Technologies 正在寻求进一步的合作机会。

“我们坚信，该行业的未来将取决于船舶可持续性和效率的发展，”BAR Technologies 约翰·库珀 (John Cooper) 说道。“我们很高兴与 Equipmake 合作开发其卓越的动力系统。我们期待探索更多合作机会。”