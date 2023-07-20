瑞典公司 PowerCell 正在向德国 H2 飞机初创公司 H2FLY 供应燃料电池系统。PowerCell 已与 H2FLY 签署了后续合同，供应价值 4000 万瑞典克朗（约合 350 万欧元）的飞机燃料电池系统，将于 2023 年和 2024 年交付。

后续订单包括容量为1.8兆瓦的燃料电池系统以及服务和测试。2022年6月，PowerCell已收到H2FLY价值4500万瑞典克朗的第一笔订单。这是 H2FLY 向这家瑞典公司发出的第二份订单。2022 年 6 月，H2 飞机开发商已经订购了价值 4500 万克朗（约合 390 万欧元）的“多兆瓦燃料电池系统以及服务和测试”。现在又收到了第二份订单，为 2023 年和 2024 年交付的飞机重复交付燃料电池系统。除了系统本身之外，订单中还包括服务和测试。

就在几周前，H2FLY 宣布推出下一代 FC 系统“H175”，适用于 20 至 80 座的飞机。模块化驱动装置的运行功率为兆瓦级，旨在实现比以前更高的飞行高度。这家总部位于斯图加特的公司表示，H175开发项目负责新型燃料电池系统整个硬件和软件的开发、集成和测试。

PowerCell 首席执行官理查德·伯克林 (Richard Berkling) 将新订单描述为“再次证实我们正在引领向无排放、可持续航空的转型”。他们是航空业氢电解决方案的明显市场领导者，该解决方案“技术要求高，安全要求极高”。

H2FLY 联合创始人兼首席执行官 Josef Kallo 表示：“氢动力飞机的潜力巨大。” “到本十年末，我们的第一个商业系统将获得认证并在全球范围内运行。到 2030 年代初，我们扩大规模的系统将有可能减少全球至少一半空中交通的二氧化碳排放。”

H2FLY GmbH 于 2015 年由来自斯图加特德国航空航天中心和乌尔姆大学的五名工程师创立，致力于将第一个可认证的全氢电动飞机推进系统推向市场。该公司总部位于斯图加特。该公司目前的主要重点是将液氢罐集成到HY4测试飞机中。

12月，H2FLY宣布，在此背景下也接管了自2019年以来运行的HEAVEN项目的管理。该计划旨在构建基于燃料电池和低温技术的动力系统。作为该项目的一部分，H2FLY 已经负责燃料电池系统、HY4 集成平台和飞机系统架构，包括燃料电池和 LH2 储箱系统的控制，该项目将持续到 2023 年 9 月。此外，H2FLY 正在与斯图加特机场一起建立 H2 航空中心。