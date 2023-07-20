动点出海获悉，印尼两轮电动车初创公司MAKA Motors已于近日宣布完成了其种子轮融资，并从中筹集到3760万美元资金。

而作为本次融资事件的背景，就MAKA Motors此次的融资规模来看，其3760万美元的种子轮资金很有可能是东南亚迄今规模最大的一笔种子轮融资（基于笔者的统计，至少是近两年以来规模最大的种子轮）。并且相应的，根据Tracxn的数据，在东南亚融资最为活跃的2021年，该地区的种子轮平均规模为230万美元。

据了解，这笔融资由AC Ventures、SV Investment（韩国投资机构）和East Ventures联合领投，Northstar Group、Provident、AlfaCorp、Skystar Capital、Peak XV Partners、Openspace Ventures、BEENEXT等众多机构参投。

根据声明，这笔资金将用于推进MAKA Motors提升业务规模和研发能力，并加速其电动摩托车的生产进程。

MAKA Motors由Raditya Wibowo和Arief Fadillah成立于2021年（二位均为前Gojek高管），致力于通过其消费者级的电动摩托车进入印尼市场。目前，MAKA Motors首款面向大众市场的两轮EV产品正在开发中，预计将于明年推出，而MAKA Motors的首批测试车辆也有望于本月展开部署。此外，该公司也透露，公司也将在今年晚些时候在西爪哇建设一家工厂。

作为MAKA Motors的成立背景，据该公司在接受外媒采访时表示，现阶段，印尼仅有4.3万辆在册电动摩托车——这与其希望到2025年拥有200万辆电动摩托车的规划相差甚远。并且作为对比，当前，印尼有超1.2亿辆的摩托车活跃于大街小巷当中，而这些车辆几乎都是燃油动力。

MAKA Motors指出，当前，印尼的许多两轮电动车都是以CKD的形式从中国进口而来（CKD指以零件的形式将车辆进口而来，而后到国内组装销售）。然而，尽管这些车型在价格上相对会具有一些优势，但从当地人的使用习惯上来看——印尼两轮车会需要更长的续航里程及更快的速度，并且也存在着搭载成人乘客的需求，这些车型往往很难取代传统的燃油摩托车。因此，MAKA Motors希望能够打造出“由印尼人制造，为印尼人服务”的更具竞争力和亲和力的产品。

值得一提的是，该公司也表示，除了硬件产品，公司也把“将本地人才带回家，加入自身团队”作为其一大使命。

不久前，据AC Ventures和当地电动汽车生态协会日前发布的一份报告预测，尽管目前采用率极低，得益于印尼EV市场的蓬勃发展，其潜在市场总额已超过200亿美元。而报告也进一步指出，目前，电动摩托车仅占印尼两轮车市场的0.2%。不过，如果当地公私相关方能够展开有效合作，共同培育当地的EV领域，在未来五年内，这一比例有望超过10%。