英国萨默塞特将建造一座新的电动汽车电池工厂。经过数月的谈判，捷豹路虎的母公司塔塔与英国政府完成了一项具有里程碑意义的交易。该超级工厂位于布里奇沃特的 Gravity 商业园，将创造多达 4,000 个急需的就业机会，以及供应链中的“数千个”就业机会，并为该地区和更广泛的英国经济带来 40 亿英镑的投资。

新工厂是英国第三家确认的超级工厂，最初将生产 40 吉瓦时的电力，供应位于中部地区的捷豹路虎工厂生产的车型。

当然，塔塔做这一切并不是出于善意。这种等待源于数月的补贴讨价还价。英国政府正在为新超级工厂提供一揽子资金，首相里希·苏纳克(Rishi Sunak)对这一计划的细节秘而不宣。

英国《金融时报》 称，塔塔已请求通过现金补助、能源补贴、道路改善和研究经费等方式提供 5 亿英镑，但这一消息尚未得到证实。

SMMT 老板 Mike Hawes 表示：“这对英国汽车工业、我们的经济和英国制造业就业来说是一剂强心剂，表明该国对商业和电动汽车生产持开放态度。“随着全球汽车行业快速向电气化转型，现在正值关键时刻，如果我们想长期稳定更广泛的汽车生产，那么在英国生产电池至关重要。”

据英国广播公司新闻报道，自 20 世纪 80 年代日产汽车进入桑德兰以来，英国汽车行业还没有进行过如此大规模的投资。