Canoo最近向美国宇航局位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心交付了三辆载人运输工具 (CTV)。该公司写道： “这些车辆将把宇航员运送到阿耳忒弥斯登月任务的发射台。 ”

Canoo 董事长兼首席执行官托尼·阿奎拉 (Tony Aquila) 表示：“我们很高兴能够成为阿耳忒弥斯任务的一部分，并交付 NASA 首款为任务人员运输车辆打造的零排放车辆。” “对于 Canoo 和我们所有的合作伙伴来说，这是非常值得骄傲的一天，他们辛勤工作，确保我们尽到自己的职责，在每次发射的前九英里内运送宇航员。”

现在，说实话——这并不是最严格的运输服务要求。Canoo 电动汽车不需要在月球上或穿越沙漠行驶。他们只运送宇航员 9 英里。这更像是一个巨大的营销机会。然而，它确实伴随着一些特殊的需求和情况。

该公司写道：“CTV 的设计目的是将全副武装的宇航员、飞行支持人员和设备运送到发射台。” “这些车辆具有独特的内部和外部设计，将为宇航员和机组人员在前往肯尼迪航天中心发射台的九英里旅程中提供舒适性和安全性。” 上面的图像只是计算机生成的可视化效果。Canoo 将在今年晚些时候提供 CTV 的实际内部和外部图像。