根据Sensor Tower发布的报告，随着ChatGPT和Stable Diffusion等AI算法的更新迭代，全球AI市场快速升温。2023年上半年，AI应用下载量同比增长114%，突破3亿次，超出2022年全年水平。与此同时，AI应用内购收入同比激增175%，逼近4亿美元。

（注：本报告统计的AI应用，是指使用AI算法实现核心功能，通常在名称、副标题或描述中包含“AI”字样的应用。）

2023年AI应用下载量急速攀升

算法的迭代促进全球AI市场快速升温，新的AI应用不断涌现，现有应用也迅速推出AI功能。2023年上半年，AI应用下载量同比增长114%，突破3亿次，超出2022年全年水平。

与此同时，《Lensa AI》、《ChatGPT》、《Chat with Ask AI》等越来越多的AI应用得到用户认可和付费。2023年上半年，AI应用内购收入同比激增175%，逼近4亿美元。

AI技术已融入搜索、Chatbot、图像、视频、写作、音乐、教育等众多细分领域，不仅催生新的商业场景，更加速传统行业的迭代更新。

全球超过50%AI应用内购收入来自美国市场

美国是AI应用内购收入最高的市场，2023年上半年贡献了55%的全球头部AI应用总收入。在欧洲市场，AI应用吸金能力同样亮眼，有20%的头部AI应用总收入来自欧洲。

新的AI技术在Chatbot和图像生成与处理领域得到最为广泛的应用。2023年上半年，全球下载量前100名的AI应用中，AI+Chatbot应用贡献了49%的总下载量，AI+图像应用下载量占比为31%。

ChatGPT的发布推动AI+Chatbot赛道爆发

ChatGPT的发布推动AI+Chatbot赛道迅速升温。2023年上半年，市场中AI+Chatbot应用数量多达200余款，下载量突破1.7亿次，竞争十分激烈。《Chat with Ask AI》一经推出便迅速获得用户青睐，4月下载量超过1000万次。

基于ChatGPT API的对话机器人应用《Chat with Ask AI》，凭借强大的问答功能和流畅的问答体验，2023年上半年下载量突破2500万次，收入超过1600万美元，领跑AI+Chatbot赛道。

Diffusion模型促进AI+图像市场繁荣

随着DALL-E和Stable Diffusion模型的成熟，AI+图像市场迎来繁荣发展，2023年上半年相关应用下载量突破1亿次，其中《Lensa AI》因推出头像生成功能而走红，下载量激增。

《Lensa AI》的病毒式传播，推动大量图像编辑应用热度攀升，并迎来AI换名风潮。2023年上半年，AI+图像应用下载榜和收入榜Top10中，图像编辑应用分别占据7席。