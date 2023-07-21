大家都知道，特斯拉是一个对产品线比较克制的厂商，到现在为止，其正在公开市场上卖的车型，只有Model S、Model X、Model 3和Model Y。而现在，特斯拉说其会有两款新的车型会出来，其中最先会和我们见面的是较小的那款。马斯克在特斯拉年度股东大会上发表讲话时声称，这两款新车在设计和制造方面都将“遥遥领先于业内其他产品”。其中一款较小的车还没有名字，但据信它会比 Model 3 小，因此有人将其称为Model 2。这是有道理的。另外一款看过去，像是 MPV 车型。这两款车不仅仅会丰富特斯拉的产品线，同时对行业的格局也会带来冲击。

平价 Model 2 车型会开启新的生产地对市场供货

马斯克此前曾表示，Tesla将在“人手足够的情况下尽快”进军印度市场。马斯克表示，莫迪正推动Tesla在印度进行重大投资，这也正是“我们打算要做的事”。他说，有意明年访问印度，希望能在不太遥远的未来宣布一些事情。他形容印度的太阳能及风能可持续能源生产潜力巨大，又希望把他的星链（Starlink）卫星通讯网络引入印度的偏远及农村地区。

印度外交部发言人表示，莫迪已邀请马斯克「研究在印度投资电动车和商业太空领域的商机」。马斯克进军印度市场的计划由来已久。早在2017年，他曾表示，Tesla计划在印度销售电动车，但由于进口关税问题令该计划被推迟。马斯克在2021年再次发帖称，Tesla想进入印度，但该国的进口关税在大国之中最高。据路透社报道，Tesla寻求削减关税，但印度政府希望该公司考虑在当地生产电动车。几周后，路透社报道称，特斯拉准备在印度投资，建设一座年产能 50 万辆汽车的工厂。该报告首先由《印度时报》发表，并引用了政府消息来源。这些消息人士还称，特斯拉打算利用印度工厂作为出口基地，将汽车运往其他亚洲国家。据路透社报道，特斯拉的一个团队于 5 月前往印度，与该国官员就政府可能为汽车和电池制造提供哪些激励措施进行初步讨论。

在印度建设特斯拉新工厂是个好消息，但真正的问题是：自 5 月份以来一直在进行的谈判的内部人士透露，印度制造的汽车起价将为 200 万卢比，按今天的汇率换算为 24,401 美元，差不多 16 万人民币左右。特斯拉目前尚未提供该价格的汽车，因此目前尚不清楚特斯拉想要什么车型。一年来一直有关于所谓的 Model 2 或 Model C 的谣言和模糊的说法，或者你想要的任何名称，其售价将低于 25,000 美元。尽管如此，特斯拉对于此类车辆的进展以及具体何时投入生产一直守口如瓶。印度商业和工业部正在牵头与特斯拉进行谈判，并希望在保持公平竞争环境的同时达成一项“好协议”，因为谈判目前涉及当地制造业和出口。

另外，在高端汽车领域投入十多年之后，特斯拉似乎终于开始认真对待低端汽车市场了。根据之前的一些观察消息，特斯拉计划在未来两年内建成墨西哥的超级工厂，据报道该工厂还将专注于 Model 2 的生产。在墨西哥，预计特斯拉每年将生产 200 万辆 Model 2。

新的平价 Model 2 产品及定位有机遇也有挑战

早在 2020 年，马斯克就表示：“我们有信心能够制造出一款非常引人注目、售价 25,000 美元的电动汽车。” 如果在 15 万的级别，传统燃油车市场，并非是出货量巨大的那个车型。但如果你是以电动车的名义推向市场，并且客户不会觉得他们在乘坐性能的所有其他方面（包括足够的续航里程）都做出了妥协，那将是一个小小的奇迹。

分析师预测它将是 Model Y 电动跨界车的缩小版，并表示特斯拉最早可能在 2025 年交付 70 万辆。自特斯拉今年早些时候透露其正在开发第三代平台以来，有关 Model 2 的猜测愈演愈烈，该平台将大幅削减其电动汽车的生产成本。随着中国电动汽车制造商在自己的市场达到饱和，实现自身成本的大幅降低，并寻求大幅增加在其他主要市场的份额，这种需求变得更加紧迫。Model 2 将采用 4680 节磷酸铁锂电池，以实现低成本。小型/紧凑型 SUV 市场在欧洲规模庞大，因此 Model 2 就显得尤为重要。

当然，在世界最大的中国电动车市场，平价的电动车产品也是层出不穷。实惠的电动车一直在中国备受欢迎。特斯拉如果进入到这个市场，当然也会遭遇较大的竞争压力。而马斯克也曾表示，公司希望在中国建立设计和工程中心，设计一款供全球消费的原创汽车。特斯拉可以利用中国研发中心进行车辆开发，包括软件、硬件、电子、材料等。中国数据中心将存储中国的运营数据，例如工厂生产信息。从最初的设计到最终的测试，造价25,000美元的特斯拉新车很可能受到其在美国以外的第一个研发中心的影响。

特斯拉很有可能将其著名的自动驾驶套件（Tesla Autopilot）整合到经济实惠的 Model 2 中，让更广泛的受众能够接触到自动驾驶。马斯克在2020 年电池日活动中证实了这一点，表示该公司有信心在三年内生产出售价 25,000 美元的全自动驾驶特斯拉车型，尽管计划已在不断发展。

在中国实现100%本土化的目标是可以实现的。100% 本地化将使该公司能够对 Model 2 进行激进的定价。尽管该公司即使在最实惠的汽车中也致力于高品质，但达到平价的目标价格仍然是一个挑战。磷酸铁锂化学成分将有助于降低电池成本，但该公司还能做更多的事情。配备 53 kWh LFP 电池组的 Tesla 紧凑型电动汽车应能提供 EPA 估计的至少 250 英里的续航里程，这对于可靠且经济实惠的日常驾驶者来说似乎足够了。雷诺 5 是特斯拉 Model 2 的潜在竞争对手，预计 2024 年初推出时，在欧洲 WLTP 测试周期中的续航里程将达到 400 公里或 249 英里。

总结：

总之，特斯拉的 Model 2 将是近期最受市场关注的新能源车，它的到来将加速电动车的普及进程。另外，行业的格局也会产生更加多样的变化。特斯拉预计其紧凑型电动汽车销量将是中型电动汽车（Model 3 和 Model Y）总销量的两倍。对于一辆汽车来说，这是一个相当雄心勃勃的目标，特别是对于一家每年销售所有车型约 100 万辆的公司来说。我们将持续关注这款车的最终上市，围绕这款车的预期凸显了全球对经济实惠、环保的交通解决方案的需求。