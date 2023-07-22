宝马刚刚下线，庆祝其首款电动 5 系轿车BMW i5正式开始生产。时机终于到了。六年多来，宝马一直在宣传 5 系电动轿车。在 3 月份的宝马年会上，首席执行官奥利弗·齐普塞 (Oliver Zipse)预览了新款 i5，声称它将给该汽车制造商带来“独特的卖点”。

BWW i5 将占据该汽车制造商轿车产品组合中 3 系列和更大的 7 系列之间的传统地位。作为该品牌第二畅销的车型（仅次于3系），5系多年来在宝马的成功中发挥了至关重要的作用。现在，这家汽车制造商正在将其带入一个新的电动时代。5 月下旬，宝马正式推出了 i5，这是一款比上一代稍大的全电动轿车。

电动 5 系列配备了 BMW 最新的技术和软件，包括该汽车制造商的最新一代 OS 8.5（允许您在充电时玩视频游戏）。大约两个月后，宝马宣布已在其欧洲最大的汽车生产基地——德国宝马集团丁戈尔芬工厂开始生产i5。负责监督生产的宝马公司管理委员会成员米兰·内德尔科维奇 (Milan Nedeljković) 在评论这一里程碑时表示：

BMW i5 和我们位于丁戈尔芬的工厂是 BMW 集团如何进行电动汽车转型以及在通往 BMW iFACTORY 的道路上发展工厂的完美范例。

i5 将是该工厂生产的第三款全电动车型，另外还有 BMW iX 和BMW i7。宝马预计明年电动汽车产量份额将扩大至 40% 以上。去年，超过 280,000 辆汽车在丁戈尔芬工厂下线；随着 i5 的开始生产，宝马预计这一数字将上升至“远远超过 300,000 辆”。

从历史上看，该工厂生产的车辆中约有三分之二是宝马 5 系列车型，因此 i5 将在该工厂未来几年的发展中发挥不可或缺的作用。BMW i5 将有两种全电动版本，包括 eDrive40 和 M60 性能版本。2024 年 i5 eDrive40 起价为 66,800 美元，功率为 335 马力，0 至 60 英里/小时加速只需 5.7 秒。与此同时，高性能 M60 拥有 590 马力的动力，可在 3.7 秒内从 0 加速到 60 英里/小时，起价为 84,100 美元。

另外，宝马集团新上海研发中心启用，伴随宝马在北京、上海、沈阳、南京研发机构的持续拓展和升级，宝马集团已在中国建立德国总部之外最大最完备的研发体系，秉承开放式创新理念，宝马各研发职能齐聚同一屋檐下，实现更高效的合作。

据介绍，过去3年，宝马在华研发团队人数增至3倍，现拥有3200多名设计师、工程师、新能源车和软件专家，他们与中国科技伙伴、初创企业、本土合作伙伴和学术界紧密合作，共同打造前沿创新技术。

目前，宝马在中国的研发和设计团队正深度参与宝马新世代车型的诸多关键性工作，中国市场的诸多创新成果将会成为新世代车型上的一大亮点。

此外，人机交互是数字化用户体验的核心之一，中国是德国之外唯一设立Skylab人机交互设计团队和Usability Lab用研实验室的国家，拥有全部核心设计功能，涵盖用户体验设计、视觉设计、用户研究和人机交互的开发，充分展现了宝马系统化、精确和先进的基于仿真模型的可用性研究方法。