加拿大电池制造商 Electrovaya 通过推出“Infinity-HV”电池系统扩大了 Infinity 产品线。该系统适用于重型高压车辆，将于 2023 年第四季度开始初步预生产交付。

Electrovaya 写道，Infinity-HV 系统旨在针对重型高压应用，例如公共汽车、送货卡车、建筑卡车、混合燃料电池/电池系统甚至固定储能系统。新的 Infinity-HV 系统有两种版本：HV-90 和 HV-180。这两个系统的标称能量分别为 35 kWh 和 70 kWh，可用作 400V 和 800V 应用。

据该公司称，电池系统使用“锂离子陶瓷和 UL 认证的 EV 系列电池，单次/天应用的预计使用寿命为 25 年”。这使得它们成为目前可用的最持久的高压电池。Electrovaya 还利用该公司的“专有的多层电池和电池防火蔓延技术”编写了出色的安全设计标准。

“我们很高兴推出 Infinity-HV 电池产品，并期待探索市场机会。Infinity-HV 电池具有独特的性能特征，特别是在安全性和循环寿命方面，是重型应用的理想储能技术。”Electrovaya 高压系统产品经理 Khadija Yazda 博士说道。