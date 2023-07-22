今年1-6月以色列整体市场乘用车销量为167,217辆。纯电动汽车销量为 28,834 辆，这意味着今年上半年销售的汽车中有 17.2% 是纯电动汽车。从品牌市场份额来看，吉利以4,492辆的销量位居第二。这意味着今年前6个月，吉利在纯电动汽车市场的份额为15.6%（占整体市场的2.7%）。

浙江吉利控股集团现在希望在这一成功的基础上再接再厉。该集团目前正在向以色列市场推出其 Zeekr 品牌。该集团表示，Zeekr 品牌登陆以色列是其全球扩张的重要步骤之一。Zeekr已与以色列领先的汽车经销商Union Group签署协议，在该市场建立销售网络。

Zeekr品牌车型将于今年第四季度开始销售。Zeekr 将提供 Zeekr 001 和 Zeekr X。Zeekr 001 是一款射击制动车，而 X 是一款运动型多功能车。这两款车型将于 10 月开始预售，11 月开始交付。

据EVDatabase称，Zeekr X 配备 64 kWh 电池（可用容量），实际续航里程约为 360 公里。后轮驱动版本配备200千瓦电机，全轮驱动版本总功率为315千瓦，实际续航里程为350公里。Zeekr 001 拥有 94 kWh 的可用电池，实际续航里程为 530 公里。然而，非常有趣的是，中国的Zeekr 001还配备了宁德时代高达140千瓦时的麒麟电池，额定续航里程为822公里（511英里）。

Zeekr 表示，它将在以色列提供一个全面的生态系统，通过轻松的在线购买、无缝充电和无线更新来增强整体客户体验。作为与 Union Group 协议的一部分，Union Group 旗下的 GEO Mobility 将负责 Zeekr 品牌的销售。GEO Mobility 此前已在以色列销售吉利汽车的 Geometry C。Geometry C 是 2022 年以色列最畅销的纯电动汽车车型。