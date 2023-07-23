ADNOC（阿布扎比国家石油公司）今日宣布，其已开始建设中东首个高速加氢站。 该加氢站由ADNOC于马斯达尔城建造，将使用由清洁电网电力供电的电解槽从水中产生清洁氢气。氢气在使用时不会产生二氧化碳（CO2）排放，在所有燃料中，具有最高的单位质量能量。与纯电动汽车相比，可以延长车辆的续航里程并缩短燃料补给时间。

ADNOC还宣布与丰田汽车公司（丰田）和Al-Futtaim Motors建立合作伙伴关系，利用一批清洁氢动力汽车对该高速加氢站进行测试。

工业和先进技术部长、ADNOC董事总经理兼集团首席执行官 Sultan Ahmed Al Jaber博士阁下表示：”减少碳排放以应对气候变化是一项明确而紧迫的需求。 ADNOC将可持续发展和脱碳作为其战略的核心。在今天对运营进行脱碳的同时，我们正在大力投资，以期成为未来清洁能源的首选供应商。

“氢气将是能源转型的关键燃料，有助于大规模经济脱碳，也是我们核心业务的自然延伸。 通过这项试点计划，我们将收集有关氢运输技术表现的重要数据，以继续发展阿联酋的氢基础设施。”

根据此次合作，丰田和Al Futtaim Motors将提供一批氢动力汽车。 阿联酋国家氢能战略旨在到2031年使阿联酋跻身最大氢能生产国之列。该试点计划将帮助ADNOC了解如何将高速加氢技术加持下的氢能最好地用于出行项目，以支持这一国家战略。

今年晚些时候竣工后，该站将由ADNOC Distribution负责运营。 第二座加氢站位于迪拜高尔夫城，将配备传统加氢系统。

ADNOC已拨款150亿美元（550亿迪拉姆）推进和加速低碳解决方案，投资于新能源和脱碳技术，旨在到2030年将碳强度降低25%、到2050年实现净零排放。