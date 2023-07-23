科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.07.17-2023.07.23）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

和往常一样，本周的东南亚电动车市场又迎来了格外热闹的一周。

首先是VinFast。正如笔者此前所言，如果说电动汽车产业的发展史是一部冰与火小说，尽管不知道哪些人能够活到最后，在东南亚，VinFast却一定会是占用篇幅最多的那位角色。在于不久前启动了其上市计划后，本周，VinFast也宣布其美国工厂即将动工建造（美国时间7月28日），而该工厂也将于25年展开生产。至此，同原定时间相比，计划从启动时间到投产时间均延后了一年的时间。但无论怎样，在下周，我们也将见证这个电动车企新秀又一个“看似不可能”野望的落地。

而把视角从越南转移到马来西亚。本周，马来西亚也迎来了特斯拉的正式入场。而作为这一事件的背景，就在今年3月份，马来西亚才批准特斯拉的纯电汽车进口申请（笔者以为这并不算太长的四个月时期颇有雷厉风行的感觉）。当然，相比于汽车的销售，更重要的是同其车型进来的一系列的配套服务——从充电网络到服务中心，这些无疑将会推进马来西亚当地EV产业的跟进发展。

不过，在此之外，马来西亚显然有着更大的野心，随着吉利100亿美元投资计划的展开，马来西亚希望在本地打造出东南亚乃至全球的新能源区域中心的规划也有了更多实质可能，尽管这一雄心壮志的“透露”时间距今相隔同样并不太久——今年4月份，吉利曾与马来西亚汽车制造及分销商DRB-Hicom集团签署了深化合作框架协议，双方将围绕马来西亚丹绒马林汽车高科技谷（AHTV）的建设展开更广泛深入合作，助力马来西亚新能源汽车产业发展。于此，AHTV将成为马来西亚在丹戎马林的下一代汽车中心，并将拥有从高科技全球研发中心到制造集群以及售后支持服务等在内的生态系统。

再一点是一家名为MAKA Motors的印尼两轮EV初创公司。在本周的融资动态中，笔者曾用“东南亚近年来规模最大的种子轮融资获得方”描述这家印尼EV新秀。然而，相比于其惊人的资金规模，在笔者看来，作为一家甚至还没有推出产品的企业，MAKA Motors想要打造出“由印尼人制造，为印尼人服务”的两轮EV的呼声或许更为值得人们关注——往常，这些两轮EV可能更多来自进口（尤其是从中国，尽管量相对不大），但现在，印尼的本土化梦想却也变得更为充实，就像上文提及的马来西亚一样。

当然，无论是VinFast还是马来西亚和印尼的种种举措，这些都是东南亚在发展EV产业方面的缩影，或者说一种寄托了奋起直追并且不甘落后的承载。关于这些故事，我们可能很难在近期的短短时期内看到结局，但无疑的是，随着这些动态的不断交织，接下来，我们也正在见证东南亚电动产业未来的真正到来。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

融资总额同比降幅达82%，机构称越南已进入融资寒冬：在于上周公布了东南亚今年上半年整体融资状况后，近日，Tracxn也发布了关于东南亚具体国家的表现情况。

据Tracxn发布的数据显示，今年上半年期间，越南科技初创公司的融资总额较上年同期下降了82%，由此前的3.72亿美元降至了6600万美元。基于这种状况，Tracxn称，越南正在经历融资寒冬。作为背景，同期，东南亚科技初创公司的融资总额从上年同期的80亿美元下降至了23亿美元，降幅达71%。同时，该数据较22年下半年也呈现出了45%的降幅。

2030年，印尼绿色增长经济的潜在市场规模有望达4000亿美元：据东南亚投资机构AC Ventures与BCG日前联合发布的一份报告显示，基于当地的行业收入和碳补偿潜力，印尼绿色增长（green growth）领域的机遇价值有望达到4000亿美元。

两家机构指出，作为东南亚目前最大的单一经济体，到2050年，印尼也有望成为世界第四大经济体，并且该国在向绿色增长经济转型的过程中也将呈现出可观的份额。其表示，这种转变不仅是环境上的需要，同时也会是巨大的商机。

阿里巴巴向旗下东南亚电商平台Lazada注资8.45亿美元：阿里巴巴继续加大对东南亚电商市场的投入，再次向旗下平台 Lazada 注资 8.45 亿美元，这是自今年 3 月阿里宣布组织变革，成立阿里国际数字商业集团后，Lazada 再次获得阿里注资。据了解，此次注资后 Lazada 将继续加大对东南亚本地商家的扶持，进一步提升消费者体验。

携程与新加坡餐饮平台Chope合作，为东南亚游客提供即时餐厅预订服务：据悉，本周，携程宣布已同新加坡餐饮平台Chope展开合作，于此向到访东南亚的游客提供即时餐厅预订服务。携程在一份声明中表示，这一战略合作涉及集团旗下的独立餐饮品牌携程美食林。而作为此次合作的一部分，用户可以独家访问Chope的美食合作网络。携程相关发言人表示，随着旅游业的持续反弹，希望确保为旅客提供最好的餐厅推荐体验。

特斯拉现已在马来西亚接受下单：据悉，特斯拉本周宣布，其全电SUV Model Y现已向马来西亚开放网上预订。据悉，该车型在马来西亚的起售价为19.9万林吉特（约合31.3万人民币），其交付日期为24年初。

特斯拉在一份声明中表示，作为马来西亚促进采用低碳出行和支持电动汽车行业发展承诺的一部分，客户可以享受新注册零排放特斯拉电动汽车（完全组装电动汽车）的全额进口税和消费税豁免，以及100％的道路税豁免。据悉，在2023年的评估年度内，当地特斯拉车主还可申请个人所得税减免，与电动汽车充电设施的安装、租赁、购买（包括租购设备或订阅费用）费用相关的支出最高可减免2500林吉特。

值得一提的是，为了解决充电基础设施的关键问题，特斯拉还将大力投资，在马来西亚的战略地点建立庞大的快速充电站和常规充电站网络。

马来西亚向Starlink颁发许可证，为当地农村地区提供互联网服务：据悉，马来西亚已向马斯克创办的卫星通讯服务Starlink颁发了许可证，从而在该国——尤其是农村地区提供互联网服务。

目前，马来西亚97%的人口地区都接入了互联网。然而，剩下的3%则面临着地理位置的挑战，例如偏远农村地区或孤岛，这些地区往往在网络基础设施建设方面面临挑战。于此，马来西亚政府官员表示，愿意与包括Starlink在内的卫星互联网服务提供商合作，实现马来西亚人口稠密地区100%的互联网接入率。并且该人士也补充道，希望星链能够首先在高等教育机构和学校提供服务。

VinFast下周将在北卡罗来纳州建造电动汽车工厂：越南新能源车企VinFast宣布将于7月28日在北卡罗来纳州举行电动汽车工厂奠基仪式。VinFast在周三的一份声明中表示，这将是北卡罗来纳州的第一座电动汽车制造工厂。据悉，该工厂预计将于2025年开始生产，工厂占地1800英亩，一期设计产能为15万辆/年。

吉利将在马来西亚投资100亿美元：据马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，吉利将在马来西亚投资100亿美元，计划把马来西亚霹雳州丹绒马林打造成该地区最大的汽车城。他透露，吉利在周一晚上给他的一封信中表达了这一愿望，而这将为马来西亚人创造数千个就业机会。

Carousell同Carzuno合作，将在新加坡提供汽车订阅服务：据悉，新加坡二手商品交易平台Carousell（也被称为东南亚闲鱼）已同当地汽车订阅服务平台Carzuno（可以简单理解为租车平台）展开合作，从中于Carousell平台上为用户提供汽车订阅服务。据介绍，通过此次合作，用户可以订阅Carzuno平台上的50多种车型的汽车，期限为1到24个月，且订阅附带保险、服务和维护等内容。

投融资

绿色科技初创公司Hydroleap获得440万美元融资：Hydroleap成立于2016年，致力于通过其电化学技术对工业废水进行污染物处理。据Hydroleap透露，其技术方案能去除废水中高达95%的污染物，并且也能帮助冷却塔减少70%的水排放。目前，Hydroleap已同新加坡公用事业局（当地水务部门）、地产公司CapitaLand以及菲律宾食品及饮料巨头Universal Robina展开了合作。

3760万美元，东南亚近年来规模最大的种子轮融资流向了一家印尼两轮EV初创公司：MAKA Motors由Raditya Wibowo和Arief Fadillah成立于2021年（二位均为前Gojek高管），致力于通过其消费者级的电动摩托车进入印尼市场。目前，MAKA Motors首款面向大众市场的两轮EV产品正在开发中，预计将于明年推出，而MAKA Motors的首批测试车辆也有望于本月展开部署。此外，该公司也透露，公司也将在今年晚些时候在西爪哇建设一家工厂。

菲律宾金融科技初创公司Salmon获得2000万美元融资：Salmon成立于2022年，是一个专注于消费市场的金融借贷平台，其平台可以使客户从在菲律宾证券交易委员会注册的合作伙伴处获得金融产品。据透露，Salmon在成立仅四个月后就推出了首款信贷产品，且在此后的每三个月里就推出一款新产品。

观点&观察

出海风险：企业数据合规分析：我国在数据安全保护方面，已经陆续出台了《数据安全法》、《网络安全法》和《个人信息保护法》三部法律，初步搭建了数据安全保护层面的法律框架。然而，对于以数据为核心资产的信息互联网企业来说，数据合规仍然是个令人头痛的问题。一方面，数据安全规范文件不断出台，各地都在探索数据合规的方式，政策、规定都不能给出一劳永逸的办法；另一方面，企业对数据收集使用的要求越来越多，数据合规所需要支付的管理成本自然增加，如何达成合法和保证成本平衡，是很多企业（尤其是中小企业）关心的话题。本文从中小企业出发，为企业数据合规提供一些思路。