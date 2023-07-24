近日，卡本医疗完成过亿元A轮融资，本轮融资由同创伟业领投，老股东金鼎资本持续加码。本轮融资将主要用于加速产品线的研发、临床及商业化布局、推进产品入院，建立培训基地推广新技术，为更多患者提供更精准的诊疗，为我国患者带来健康福祉。

卡本VENUS影像融合功能将静态 CT/MR 序列与动态超声实时融合，直观呈现 3D、2D 器官解剖结构，高效便捷地辅助医生定位病灶、规划穿刺路径，快速引导精准建立介入通道及进行靶向活检等，填补了我国医疗影像行业高端技术的空白。

随着泌尿外科向智能化、微创化、精准化方向发展，探索精准诊疗，提升优质医疗服务，是泌尿外科高质量发展的重中之重。卡本医疗VENUS定制化设计了对应的器官专用程序——PCNL、MRI-TRUS，APP式操作，可视化引导，不仅能大大降低年轻医生的学习曲线，更能精准、高效、安全辅助临床精准穿刺，成功打造了高壁垒的全面底层技术平台。

此外，卡本医疗的AR智能内镜平台、能量自适应电外科平台等也在持续研发中。卡本医疗立足粤港澳大湾区，搭建全球专业团队，面向全球市场，踏实用心合作国内外顶尖外科医生、建立了高水平临床需求转化与实现体系。

本轮融资完成后，卡本医疗将致力于卡本VENUS的国内外临床和商业化推广，助力外科手术精准诊疗的发展；同时，加大产品研发力度，完善非血管介入整体解决方案；此外，卡本医疗将与全国多家超三甲医疗机构建立培训中心，培养更多的基层年轻医生，缓解国内医疗资源分配不均以及医疗服务供需不平衡问题，真正实现医疗技术和资源下沉，助力健康中国建设；卡本还将构建全球学者医工联合平台，为中国创新技术走出去奠定基础。

金鼎资本创始合伙人刘扬表示，非血管介入领域前景广阔，金鼎资本不断关注卡本医疗的成长，见证了卡本医疗团队的执行力和积极进取、迎难而上。卡本医疗在其团队的共同努力下，深厚的临床需求洞察和强大的研发能力获得了北京301医院、北京医院、广州医科大学附属第一医院等众多三甲医院的认可，金鼎资本持续看好卡本医疗团队的产品化和商业化能力，期待卡本医疗在泌尿外科、肝胆外科等科室的“设备+耗材”整体解决方案能撬动非血管介入的蓝海市场。