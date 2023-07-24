一段时间以来，我们就知道 Fisker 将推出全电动皮卡车来跟进其全电动 SUV。现在，有关该车的更多细节正在成为人们关注的焦点，其中包括它将具有非常运动的风格。该汽车制造商目前正在推出其首款SUV Ocean，随后将推出紧凑型SUV Pear 和运动型豪华轿车Ronin。与此同时，这款皮卡的代号仍然是“阿拉斯加计划”。

首席执行官 Henrik Fisker 表示，与 Ronin 一样，它将是豪华且运动的。他告诉Auto Express，阿拉斯加将就像“法拉利要做皮卡”。然而，与这家意大利超级跑车制造商目前销售的任何车辆不同，它也将是全电动的。这位首席执行官补充说，尽管阿拉斯加的性能抱负，它将拥有适当的皮卡比例，这意味着足够的行驶高度、离地间隙和姿态，尽管具有“真正的运动外观”。

虽然这些设计线索并不一定意味着赛道性能，但福特（以及其他公司）已经证明，一辆大而高的卡车仍然可以与 Ranger Raptor 和 F-150 Raptor R 等越野车一起显得运动。

与菲斯克的其他车辆一样，阿拉斯加也将具有“非常聪明”的功能，使其对车主来说更加实用。尽管他没有详细说明这些功能是什么，但他此前曾表示，他公司的每辆车都将具有“至少四个独特的功能”，并且阿拉斯加将拥有一些“以前皮卡车上从未有过的功能”。

与菲斯克海洋一样，阿拉斯加皮卡将能够通过直通车窗承载长负载，并且可能能够将后排座椅折叠起来，以腾出更多的空间。不幸的是，我们必须等待才能知道菲斯克还为卡车计划了什么。该汽车制造商尚未宣布何时将透露其作为阿拉斯加计划的一部分所做的工作，但预计很快就会有更多信息。