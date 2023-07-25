哪吒汽车官方上市了2024款哪吒S，共计推出6款配置车型，官方指导价15.98-26.98万元。增程版新增加CLTC纯电续航200km的版本，综合续航里程1060km，而原先纯电续航310km的版本缩减到一款。纯电车型也进行了精简，只剩下3款，分别为715km后驱、715km激光雷达版，以及650四驱版，相比老款便宜了3 万。

新款车型还推出性能包（米其林PS4高性能轮胎）、科技包（AR抬头显示）、舒享包（麂皮座椅、按摩、后排睡眠头枕、环绕音响、麂皮绒内饰等）、酷选包（展翼门和碳纤维后扰流板）共四个选装包，并对部分配置进行了下放。

内饰方面，中控台采用传统对称样式的T字形布局，车内由竖向排列的17.6英寸中控屏、12.3英寸副驾驶娱乐屏幕、AR-HUD以及全液晶仪表组成，营造了非常极简的设计风格。

辅助驾驶方面，2024款哪吒S 1060/1160/715标准版搭载NETA PILOT 2.5智驾系统，配备1颗800万像素摄像头、4颗环视摄像头、5个毫米波雷达以及2颗地平线征程3芯片，可以支持全速域自适应巡航、高速变道辅助、自动泊车辅助等功能。

纯电四驱版搭载NETA PILOT 3.0智驾系统，配备11颗辅助驾驶摄像头、5颗毫米波雷达、2颗德州仪器TDA4芯片，可以支持高速辅助领航、记忆泊车等功能。715激光雷达版搭载NETA PILOT 4.0智驾系统，采用华为MDC平台，搭载2颗激光雷达、11颗辅助驾驶摄像头、5颗毫米波雷达和12颗超声波雷达。

动力方面，2024款哪吒S继续提供纯电和增程两种动力版本，纯电后驱最大功率170kW，峰值扭矩310N·m，CLTC续航715km，四驱版综合功率340kW，综合扭矩620N·m，CLTC纯电续航650km。增程版电机功率170kW，峰值扭矩310N·m，1060km版配备31.71kWh磷酸铁锂电池，高配电池容量43.88kWh，CLTC综合工况下纯电续航里程提供200km和310km可选。

对于降价，哪吒汽车首席执行官 CEO 张勇发文称，24 款哪吒 S 发布会有一些老车主感觉到不舒服，但汽车作为一个消费品，同样性能和质量的产品，价格一定会越来越低的。对老用户，我们会尽最大努力，做出力所能及的补偿。晚一点会发布的。

同时张勇还表示，哪吒 GT 永远不会降价，将会越来越往运动性能车方向走。