2023年第二季度，全球PC出货量年同比下降15%，但环比增长8%；

PC品牌厂商排名保持不变；

惠普和苹果公司的表现相对强劲；

维持2023年出货量年同比下降两位数的预期；

2023年下半年全球PC出货量将恢复到疫情前水平。

根据Counterpoint的PC数据追踪服务发布的最新数据，2023年第二季度全球PC出货量年同比下降15%，但环比增长8%。尽管库存水平在第二季度持续趋于正常，但继第一季度年同比下降28%之后，再创两位数的年同比降幅。因此，第二季度的年同比降幅可视为自2022年第一季度以来有所缓和。此外，自2022年第一季度以来，第二季度首次实现环比增长。第二季度的出货量数据可看作是PC市场趋于稳定的早期预兆。由于缺乏稳固的增长动力，预计2023年下半年PC市场将出现缓慢复苏。

除惠普和苹果公司之外，其他厂商的出货量均出现两位数下滑

联想在第二季度维持出货量第一的稳固地位，但由于部分市场的需求持续疲软，该公司仍出现18%的年同比下滑。其出货量实现两位数环比增长预示着需求正趋于正常，库存水平更加健康。

惠普的市场份额为22%，达2021年第二季度以来的最高水平，而在早期库存调整和Chromebook订单增加的综合加持下，其出货量数据较为强劲。

戴尔本季度出货量实现环比增长，但由于整体需求疲软，其年同比出货量仍下降两位数。

与去年相比，苹果出货量实现高个位数增长，这主要是由于2022年第二季度出货量相对较低，同时部分得益于新产品发布。

2023年下半年，影响市场的不利因素正在减弱

Counterpoint的宏观指数追踪数据显示，尽管自2022年第一季度之后，全球PC市场出货量在第二季度首次出现环比增长，但在今年下半年看到曙光之前，市场或许仍有波折。根据Counterpoint的调查，终端需求已经回升，相比PC品牌厂商的出货量更加强劲，这或许将推动再订货需求加快增长。2023年下半年，预计返校势头以及可能推出的人工智能Arm笔记本电脑，将推升销售数据。总体而言，市场正在摆脱乏力期，迈向疫情后的新常态。

2023年下半年全球PC出货量将恢复到疫情前的水平

全球PC出货量自2023年第一季度开始实现环比增长，而这一趋势预计将在今年内一直延续。然而，Counterpoint重申对下半年出货量表现的谨慎乐观预期，因为Counterpoint仍预计在PC产业最终恢复增长势头之前，未来几个季度的年同比出货量将有所下降。

此外，Counterpoint认为PC库存水平在经过两个季度的库存调整后，将在2024年维持健康水平。换机需求、支持AI功能的机型以及Chromebook的更新可能会成为潜在的增长动力，同时Counterpoint还应密切关注企业的支出计划。