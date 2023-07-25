OPPO正式发布K系列新品—— OPPO K11 。此次 K11 在中端手机市场长期被忽视的影像板块发力，突破性地搭载索尼 IMX890 旗舰大底主摄，支持 OIS 光学防抖，同时集齐三大旗舰级影像引擎，对齐旗舰水准，实现了影像体验的全面升级。

为了让中端价位产品也能够拥有旗舰级影像体验，OPPO K11 采用高端影像旗舰OPPO FindX6同款 5000 万像素大底传感器——索尼IMX890。1/1.56 英寸超大感光面积，支持 OIS 光学防抖，在抓拍、暗光环境下都具有更稳定的成片能力，让拍摄画面更清晰。

在影像硬件配置上，OPPO K11 已达到旗舰水准，但优秀的影像能力同样离不开软件算法的打磨和优化。OPPO K11 继承自然人像虚化引擎、动态抓拍引擎、超清画质引擎等三大旗舰影像算法引擎，在人像、抓拍、夜景三大影像体验上全面升级。

其中，自然人像虚化引擎能大幅提升前后置人像的抠图准确性、虚化效果自然度，使得景深、光斑效果更自然、有层次感，帮助用户轻松拍出单反级的人像大片；动态抓拍引擎，可大幅提高复杂动态环境下的抓拍成功率，不拖影、更清晰；超清画质引擎，则可通过多帧融合、AI 降噪、HDR 融合等多维度处理，有效降低夜景拍摄时的画面噪点，还原纯净清晰的动人夜色，拍出更具氛围感的夜景照片。

此外，OPPO K11 还具备全景、慢动作、延时摄影、多景录像、萌拍、AI 证件照等多项拍摄功能，覆盖全场景需求，智能、全能且强大。作为 2000 元档最强的全能影像手机标杆，引领中端市场实现了一次跨越式进化。续航方面， OPPO K11 配备SUPERVOOC 长寿版 100W 超级闪充，最快 26 分钟可将电池从 1% 充到 100%。搭配 5000mAh 超大电池，仅充电 5 分钟可以支持刷短视频 3.14小时。

同时，OPPO K11 还具备电池健康引擎和智慧充电引擎。一方面，在 OPPO 「定制电池管理芯片」的基础上，新增智能电池健康算法和仿生修复电解液技术两大核心技术，可以有效保护电池健康，延长电池使用时间；另一方面，支持智能充电 3.0 ，久充保护、老化电池保护、极寒模式、智能极速模式以及电池健康度显示共五大功能，可大幅降低电池老化衰减率。通过两大引擎双效保护，有效延长电池寿命，使用四年依旧耐用。

性能及存储方面，OPPO K11 配备高通骁龙 782G，采用台积电 6nm 旗舰制程工艺，大核主频高达 2.7Ghz。最高支持12+512GB 大容量内存，且支持外置内存卡，最大可以拓展1TB。在旗舰同款的内存基因重组技术和焕新存储技术加持下，OPPO K11 已获得TÜV 南德 48 个月 A 级流畅性认证。手机在长达 4 年使用下，不会出现明显卡顿，真正做到久用不卡、常用常新。在配色方面，此次共推出冰川蓝、月影灰共 2 款配色。

OPPO K11 还立足用户所需，在其它配置上做到了全面均衡无短板。如采用 6.7 英寸 120Hz OLED 超清护眼屏幕，画面更还原；搭载2160Hz高频PWM调光技术，久用不伤眼；搭载封闭式立体声双扬声器和X 轴线性马达，带来了更为沉浸震撼的影音体验和游戏体验；搭载 OPPO 独有的 AI 自流畅系统 ColorOS 13.1，支持红外遥控、多功能NFC 和一系列泛在服务，给用户带来更细致入微的用机体验。

全新发布的OPPO K11 拥有冰川蓝、月影灰 2 种配色方案，8+256GB 版本售价 1899元，12+256GB 版本售价 2099元，12+512GB 版本售价 2499 元。