Project Matty是一款开创性的数字健康解决方案，由一位孩子患有多动症的母亲和从事临床心理学的Pamela Lim博士共同创立。他们受到个人经历的启发，又因同样致力于改善自闭症和多动症儿童的生活而走到一起，希望利用人工智能(AI)的力量来履行一项重大使命。

这两位创始人的生活经历促使他们决心要利用先进的技术来弥补传统治疗方法的不足。一个是想要帮助患有多动症的儿子重获新生的母亲，一个是想要为那些和她的孩子一样患有自闭症的儿童提供帮助的Pamela Lim博士，他们携手创立Project Matty就是想要为世界各地的儿童提供更方便、更有效且更加个性化的护理服务。

输入M.A.T.T.Y（Managing Autism/ADHD Through Texting to You的缩写，意为”通过给你发短信来管理自闭症/多动症”）。发短信是一个很简单，而且人人都很熟悉的操作，这款AI系统正是利用了这样的特点。M.A.T.T.Y通过与看护人进行深刻的交谈，了解每个孩子独一无二的特点，并利用这些信息创建个性化的虚拟宠物。这些AI宠物为孩子们创造了一个有趣又安全的环境，让他们可以在临床环境之外培养自己的基本技能。

全身心投入临床心理学的Pamela Lim博士介绍了Project Matty的核心理念，“患有神经发育障碍的孩子在行为举止上异于其他孩子，这是因为他们的大脑对世界的处理方式不同。他们并不是不正常，只是不同。通过了解他们如何感知世界，我们可以帮助他们融入这个在他们看来可怕又陌生的世界。M.A.T.T.Y的使命是为看护人提供支持，而看护人可以让这些像星星一般闪耀的孩子拥有不一样的人生。”