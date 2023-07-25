根据Sensor Tower发布的数据，随着海外手游内购收入逐年增长，2021年中国出海手游收入达到164亿美元，创历史新高。2023年上半年，中国手游海外吸金超过75亿美元，占海外市场手游总收入的24%。

海外手游市场收入重回上升通道

2020年至2021年，海外手游内购收入连续增长28%和10%，突破710亿美元。虽然在2022年随着后疫情时代的到来，全球手游收入出现不同程度的回落，但2023年上半年海外手游市场收入达到309亿美元，逆转下滑趋势。

2021年，中国手游出海内购收入环比增长22%，达到历史新高164亿美元。2023年上半年，中国手游在海外市场收入达到75亿美元，占海外手游总收入的24%。中国手游出海总收入中，超过50%来自排名前30的手游产品。

策略和RPG手游出海收入最高

2023年上半年，海外RPG和策略手游收入超过75亿美元和50亿美元，仍是收入最高的手游品类。解谜、体育和桌游在海外市场收入显著上涨，棋牌、模拟手游收入小幅回升。

2023年上半年，以《万国觉醒》为代表策略手游海外收入超28亿美元，占中国手游出海总收入的38%。紧随其后的是RPG手游，贡献了27%的出海手游总收入。

美国和日本仍是中国手游出海的热门市场

2023年上半年，美国和日本市场手游内购收入达110亿和70亿美元，来自中国的手游产品在这两个市场的收入分别超过20亿、16亿美元，占中国手游出海总收入的50%。

在美国市场，《使命召唤手游》和《Puzzles & Survival》2023年上半年收入均突破1亿美元，稳居出海手游收入榜冠亚军。点点互动冰雪末日题材新游《 Whiteout Survival》和《Frozen City》在当地收入快速增长，显示出末日题材手游的巨大潜力。

《Whiteout Survival》迅速打开海外市场

点点互动出海新游《Whiteout Survival》凭借新颖的冰雪生存题材，以及生存策略、建造、放置、模拟经营等多元玩法，迅速打开韩国和美国市场。

随着末日题材手游全球收入的持续攀升，《Whiteout Survival》自2023年2月发布以来全球吸金超7500万美元（截至2023年6月30日），登顶本期末日题材手游收入增长榜。