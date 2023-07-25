大众商用车公司在移动和运输服务领域的自动驾驶车辆开发方面取得了长足进步。大众 ID . 自动驾驶全电动汽车已做好量产准备。Buzz AD（自动驾驶）将在未来几周内首次上路，届时政界、公共机构和商界的决策者以及媒体代表将齐聚一堂，了解车辆的控制能力。大众汽车的测试计划也同时在美国德克萨斯州奥斯汀启动。AD车辆开发过程的重点是车辆在欧洲和北美城市中心的商业用途，包括乘车共享计划和运输服务。

“将我们的自动驾驶汽车项目扩展到北美是我们全球战略路线图的下一步，也是长期投资的结果，”大众商用车负责自动驾驶开发的管理委员会成员克里斯蒂安·森格(Christian Senger)表示。“这也将帮助我们在美国道路上测试、验证和完善该技术。” 其目的是扩大大众汽车集团商业交通服务的建立和多样化的移动产品组合。

全电动ID.Buzz车辆提供量产技术，还配备了科技公司Mobileye的自动驾驶系统。不断增长的测试车队收集各种驾驶场景下行驶里程的数据。每辆车均配备摄像头、雷达和激光雷达技术，根据 SAE 标准被归类为 4 级车辆。在测试阶段，所有车辆始终都有人类驾驶员监督。该大容量车型可容纳四名乘客，一旦准备好进行批量生产，即可大批量生产，以满足不断增长的机动性和运输需求。

大众汽车在了解乘客需求和运营商需求方面也拥有丰富的经验——这是此类车队发展的一个重要方面。集团子公司 MOIA 自 2019 年以来一直作为拼车服务的移动提供商进入市场，迄今为止已运送了超过 850 万名乘客。MOIA 还将其数据贡献给日常开发工作。

大众汽车集团美国公司（VWGoA）在德克萨斯州启动测试项目，标志着大众汽车集团全球自动驾驶汽车研发的进一步推进。VWGoA 将领导美国的战略和业务发展，并成立了一家名为大众 ADMT, LLC 的子公司，与加利福尼亚州贝尔蒙特和德克萨斯州奥斯汀的团队一起支持其自动驾驶汽车项目的推出。

与德国MOIA将率先使用自动驾驶汽车不同，大众未来不会在美国自行运营自动驾驶服务；相反，这将由移动和运输行业的外部公司来完成。