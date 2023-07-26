日前，深圳福沃药业有限公司（Forward Pharma，以下简称“福沃药业”）宣布完成数千万元人民币A+轮融资。

本轮融资由深圳市南山战略新兴产业投资有限公司（南山战新投）、中科金启航医药基金、力合科创旗下力合光明科创基金，以及云晖资本旗下共青城云坤基金共同投资，远星资本担任本轮融资财务顾问。本轮融资将主要用于公司已经进入中美临床阶段的两个产品：新一代EGFR/HER2双靶点非小细胞肺癌靶向药FWD1509的Ib/II期临床试验，和第三代口服选择性雌激素受体降解剂FWD1802（Oral SERD）在乳腺癌上的临床开发。

福沃药业是一家专注于抗肿瘤领域新一代靶向治疗创新药物研发和产业化的国家高新技术企业。通过多年的创业实践积累，福沃药业自主建立了涵盖创新药早期研发、CMC生产、临床申报、临床开发、注册等诸多环节的创新药物研发体系，并建立了具有全球竞争力的产品管线组合，其中2个产品已进入中美国际临床阶段，主打产品FWD1509临床数据已展现同类最佳（Best in Class, BIC）的潜力。

FWD1509是新一代口服EGFR/HER2小分子抑制剂，可强效抑制各类EGFR 20外显子及HER2 20外显子插入突变。针对这两个靶点的非小细胞肺癌临床试验正在中美两地同步进展中，临床数据已经初步展现出优异的疗效和安全性。同时，FWD1509对EGFR常见突变（19外显子缺失突变、21外显子L858R点突变）、耐药突变（T790M）以及部分罕见突变（如S768、L861、G719等）均有较强抑制活性。此外，FWD1509能够高效地穿透血脑屏障（BBB），进而为治疗EGFR/HER2突变型NSCLC的脑转移提供了选择。FWD1509的I/II期临床试验由上海市胸科医院肿瘤科主任陆舜教授牵头。

第三代口服SERD乳腺癌靶向药FWD1802正式获得美国FDA和中国NMPA临床批件，正在启动国内I期临床研究。SERD是雌激素受体（ER）的竞争性拮抗剂，可以引起ER构象改变并降解。即便在激素依赖性乳腺癌对内分泌治疗产生抗性的情况下，SERD依旧可阻断该类肿瘤的信号通路达到抑制肿瘤生长的效果。第一代SERD氟维司群作为目前的标准疗法弊端在于无法口服，病人每一次用药都要经历痛苦的肌肉注射，而且用药后会产生耐药突变。第三代口服SERD FWD1802兼具ER降解和拮抗的双重作用，具有比氟维司群和第二代在研SERD药物更强的体内、体外药效，并且对于上一代用药后产生的突变同样有效。这使得FWD1802不止可以成为上一代的SERD的后线治疗，更有潜力替代上一代SERD，成为新的标准治疗。同时，FWD1802展示出了良好的体内生物利用度，在临床上患者可以采用更加便捷的口服用药。上海复旦肿瘤医院将做为组长单位开展FWD1802的临床I期研究。

南山战新投投资团队表示：创新药物风口崛起，是深圳市“20+8”产业政策重点扶持领域。福沃药业是源于深圳清华大学研究院、扎根南山的创新药业高成长型企业，同时也是南山领航人才团队，拥有深厚技术经验积累，必将助力南山区创新药物产业集群高质量发展，前景可期。

中科金启航医药基金创始合伙人王春平表示：抗肿瘤药物是创新药竞争最为激烈的领域，未满足的临床需求仍然大量存在，特别是针对罕见和耐药突变的药物市场前景广阔，为biotech提供了差异化竞争的方向。福沃创始团队曾在跨国药企领导多个新药研发项目，公司自主搭建了完善的小分子新药研发平台，其中新一代非小细胞肺癌EGFR/HER2小分子抑制剂和三代口服SERD乳腺癌靶向药两条核心管线均已进入临床阶段，国内同靶点进度领先。在尽调过程中，团队踏实稳健的作风和高效的执行力给我们留下了深刻的印象，特别是疫情期间对临床入组节奏的把控、各项里程碑的如期完成，进一步增强了我们的信心。启航依托于中关村的深厚科创资源和团队多年生物医药投资和服务经验，希望持续赋能企业发展，助力企业研发药物早日造福广大患者。

福沃药业A轮融资领投方石药仙瞳基金管理人石丰昕汇总经理韩风金表示：石药仙瞳基金于2021年投资福沃药业，两年来我们见证了福沃核心管线FWD1509、FWD1802的临床重大进展以及福沃药业团队的成长壮大。福沃团队扎实稳健、视野宽广、执行力高效，与产业方保持着紧密的联系，在疫情及资本寒冬下仍能保持高效的临床推进能力，我们一如既往支持福沃团队，期待福沃产品快速推向市场，满足未被满足的临床需求。

福沃药业联合创始人兼首席科学官朱程刚博士表示：福沃药业自创立以来，一直秉承独立自主创新，竭力为中国和全球患者解决未满足的临床需求。经过多年发展，福沃药业打造了自主的临床前研发和临床开发团队，并建立了多个临床前和临床阶段的创新药管线，展现了在中国和美国同步开展临床试验的能力。本轮融资之后，福沃药业会更加积极推进现有FWD1509和FWD1802管线的临床开发，以及后续多个临床前管线的研发工作。期待福沃自主研发的创新药产品能够早日惠及广大患者。

福沃药业联合创始人兼首席执行官徐良亮博士表示：“以十年磨一剑的韧劲，以一辈子办成一件事的执著，攻关高精尖技术，成就有价值的人生。”我想这也是我们多年来在深圳从事创新药创业心路历程的真实写照。福沃最宝贵的财富是我们这支专业化、国际化，即使在逆境下仍然团结奋进、富有战斗力和凝聚力的创业团队。我们将继续牢记创业初心，保持战略定力，以科学严谨、求真务实的态度，以最大的努力、耐心和执著，推进福沃各个自研产品的临床进展和早日实现产业化。