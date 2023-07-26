7月26日，工商业智慧绿电服务商——联盛新能源集团宣布完成C轮融资。本轮融资由凯辉基金领投，原股东源码资本追投增持。该轮融资将用于联盛电站开发建设、储能集成系统研发制造和智能运维研发升级。

凯辉基金合伙人赵晶表示：“分布式能源是未来新能源行业发展的大势所趋，终端用户的绿色能源服务需求有巨大的挖掘空间。随着国内光伏实现平价上网以及绿色能源成本的进一步下降，结合当前宏观政策和投融资环境，目前是投资布局工商业分布式光伏下游行业的有利时机。联盛新能源是目前领先的分布式能源服务企业之一，在工商业光伏市场中具有良好的口碑。公司在过去10年持续深耕行业积累了丰富的项目经验、渠道网络以及工商业客户资源，目前发力用户侧储能作为第二增长曲线，未来发展空间广阔。”

源码资本投资副总裁雷鑫表示：“工商业分布式能源是我国构建新型电力系统的重要组成部分，也是未来能源结构去中心化的核心手段，其资产特性呈现出强运营、高收益、自平衡等特点。联盛作为业内稀缺的聚焦在工商业用户侧全产品供给和全生命周期服务的平台型公司，十年磨一剑，当前已经是国内领先的工商业分布式光伏运营商，相信本次携手新老股东，未来一定能成为国内头部的分布式综合能源服务平台。”

联盛新能源董事长何旖莎表示：“感谢凯辉基金的高度认可及鼎力支持，也感谢股东源码资本一以贯之的信任与帮助，联盛的发展得益于股东的助力、所有联盛成员的团结努力和所有合作伙伴的支持。联盛以加速工商业绿电转型为使命走过了10年，在能源转型的下半场，所有分布式能源服务企业将面临全方位的升级考验，联盛将继续保持初心，在工商业绿电数字化、智能化和去中心化上持续奋斗，创造长期价值。”