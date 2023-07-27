瑞士银行巨头瑞银集团的金融服务部门将长期人工智能终端需求预测指引从 2020 年至 2025 年的 20% 复合年增长率 (CAGR) 上调至 2022 年至 2027 年的 61% 复合年增长率。该报告承认了围绕生成人工智能和相关技术的新兴行业的巨大财务潜力。

瑞银报告称，迄今为止，全球科技总市值已同比增长6万亿美元，其中人工智能相关企业贡献了2万亿美元。瑞银预测，全球人工智能需求将从 2022 年的 280 亿美元增长到 2027 年的 3000 亿美元。该报告指出了人工智能领域的两个主要组成部分：基础设施层以及应用程序和数据层。

报告称，如今大部分支出都用于基础设施部分，重点是构建和训练庞大的数据集。但从中长期来看，随着副驾驶、图像和大数据分析等新一代人工智能技术的创新部署的增加，应用程序和数据将成为更大的部分。瑞银分析师预计，到 2027 年，应用程序和数据领域将带来 1700 亿美元的收入，而基础设施层的收入为 1300 亿美元。这些复合年增长率分别为 139% 和 38%。

简而言之，瑞银认为投资者应该格外关注人工智能软件生态系统中的公司，因为当今与基础设施相邻的半导体和硬件企业（例如英伟达）的估值仍然很高。 一些公司已经开始进军这两个垂直领域。Nvidia 最近宣布其基于云的 AI 超级计算软件服务DGX Cloud可供广泛使用，该服务将由数千个虚拟 Nvidia GPU 提供支持。

对人工智能公司的投资持续强劲。上周，德国企业软件巨头 SAP 宣布直接投资了三家 AI 初创公司：Cohere、Anthropic（Claude 2 LLM 服务的制造商）和 Aleph Alpha。此前，SAP 支持的 Sapphire Ventures 宣布向新一代人工智能初创公司承诺投资 10 亿美元。所有这些活动都是在微软于 2023 年 1 月对 OpenAI下注 100 亿美元之后进行的。