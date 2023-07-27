近日，深圳市润诚达电力科技有限公司（RCD润诚达）完成2.24亿元B2轮战略融资，本轮融资由老股东洪泰基金追加投资，支点投资（国家科技成果转化引导基金子基金）、萍乡国投、苏高新、浩数资本联合投资。

RCD润诚达成立于2010年，总部位于深圳，是一家智能汽车充电桩和数字能源整体解决方案提供商，多年来扎根新能源充电及储能领域，致力于全球新能源开放生态构建。依托液冷超充、柔性充电、车辆对电网的双向功率传递（V2G）等关键技术，为建筑、市政、充电站、车厂、电网、家庭等众多场景提供充/储电设备和能源管理平台。

本轮融资将主要用于产品研发、产能提升，围绕用户需求，提供全场景、全生命周期的能源服务。同时，本轮融资也将用于新项目建设、海外市场布局及人才招募，进一步深化RCD润诚达在全球新能源市场的布局。

洪泰基金董事总经理杨勍表示：“润诚达是具备软硬件一体化全平台的充电桩行业的翘楚，第一梯队领头羊的勇猛追赶者。作为2021年成为润诚达的老股东投资人，在两年疫情时期，见证了公司从国内市场迈向国际市场的逆势布局，更亲历了公司逐步建立、提升可持续发展的跨越周期的抗风险能力。洪泰高度认可创始人王浩总带领的创始团队在复杂时期的杰出应对表现，通过风险周期的锤炼，洪泰基金对润诚达的长期优质快速发展拥有坚强信心。”

支点投资（国家科技成果转化引导基金子基金）合伙人余来冬表示：“充电桩是新能源汽车最重要的能源补给设备，现阶段只有完善充电桩的基础设施建设，才能给新能源汽车带来更大的推广和普及机会。我国充电桩行业经过充分的市场竞争，以及企业自身在研发上的不断努力，已经具备了国际领先的竞争能力。支点投资长期坚持在硬科技领域投资，服务国家科技创新和成果转化战略，本次投资是支点在新能源汽车产业链上投资的重要一环。也衷心希望本次投资能够助力企业实现“能源生态运营服务商”的战略目标，持续提高软、硬件技术实力，用智能化增强用户使用体验、保障充电安全，不断提升服务运营质量，共同推进产业的健康发展与成长。”

萍乡市国丰投资管理有限公司副经理肖凌表示：“我们认为润诚达拥有以下几大优势：1.全套的产业链优势。公司从上游的控制板显示屏产品制造，到下游的终端运营全面覆盖，形成了全栈充电解决方案；2.头部的核心客户优势。公司已切入地产场景头部客户，与多家主流地产公司达成战略合作，打造了一批具有标杆效应的案例；3.广泛的销售网络优势。公司充电桩业务遍布全国多个省市，有利于迅速开拓业务，快速响应市场需求。本次投资润诚达兼具产业投资和财务投资的双重属性。我们将全力以赴支持企业来萍发展，对接企业需求，促进企业不断发展壮大。”

苏州高新副总经理、董事会秘书宋才俊表示：“充电桩是保证新能源汽车行业持续增长的关键性基础设施，高压快充、光储充一体化等行业趋势既是下游客户的客观需求，也为充电桩行业打开了更大的市场空间。润诚达深耕充电桩行业多年，对行业发展具有敏锐的洞察力，一体化的新能源充电解决方案优势显著，公司有望成为行业的领跑者。近年来苏州高新发力绿色低碳行业，布局新能源赛道，未来与润诚达的合作有较高的产业契合度，加深资本与产业双重赋能。”

浩数资本总经理周宇斌表示：“RCD润诚达在多年潜心研发和产业链搭建过程中，形成了包含快充桩、超充桩、电动汽车充电站系统解决方案、光储充一体化·绿色0碳能源港等全产业链系列产品，在能源领域提供RCD润诚达多元补能方式，具有壁垒性优势。同时公司产品涵盖国标、欧标、美标，在海外业务拓展上也展示强大生命力，在融资困难的今年，多家机构强力支持，必将使得企业在规范发展道路上蒸蒸日上，勇往直前。”