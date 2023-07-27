国内首家进入工业级AI商品图生成服务领域的创业企业–灵动AI（灵动无限科技redoon.ai），最近发布了首款可商用的AIGC产品“灵动AI商品图”，并与京东智能新品孵化平台合作，为商家和产业带客户提供AIGC“营销+设计”服务。同时，灵动AI于今年上半年完成了小米联合创始人黎万强和THN的千万级天使轮融资。

灵动AI总部位于北京，以生成式AI为核心，端到端打造从视觉设计行业大模型到创新应用的新一代原生设计平台。当前，生成式AI取得了巨大突破，其生成图像质量已经超越人类设计师表现，并开始替代部分低端、重复和标准化的设计工作。然而，与传统多工种协作和多系统穿插的专业设计工作流程相比，在使用生成式AI产生的图像内容时难以实现精细化控制，并且无法直接进行商业化运用。因此，如何构建具备多模态AI大模型研发及应用能力，并将其融入甚至重塑专业“营销+设计”工作流程，成为灵动AI所追求的核心使命。

发力千亿级营销设计市场 联手京东首推工业级AI商品图生成工具

灵动AI此次推出“灵动AI商品图”，是业内首个工业级商品图AI生成工具。该工具采用了生成式AI技术，并结合自研的商品+场景融合系列专用AI模型及智能审美评价系统，为B端用户和设计师创作高质量商品场景图提供助力。通过三步操作即可完成创作过程：第一步，用户拍摄或上传商品图片，系统会自动识别主体商品并进行高精度图像分割和退底处理；第二步，在数千个精美场景库中选择适宜的场景模板，也可以由系统根据商品属性智能推荐；第三步，选择所需尺寸规格和生成数量，点击即可瞬间生成令人惊叹、多样化的商品场景图。

“灵动AI商品图”工具包括了多个自研的特定风格场景的LORA模型，多个1亿级参数的专用AI模型以及专业的智能审美评价系统。在精准的算法控制下，主体商品与生成场景在构图、色彩、光影、氛围等方面完美融合，展现出独特的视觉特征和美学调性。此外，“灵动AI商品图”还支持自然人机交互下高效智能化生成以及适量人工编辑，并进一步输出2D+3D融合的动态海报、视觉特效和短视频。

传统商品场景图制作通常采用3D渲染或影棚拍摄方式，成本高、效率低。一套20张的商品场景图需要一个多工种设计团队至少耗费3天时间，制作成本超过2万元。然而，采用“灵动AI商品图”生成工具，单人即可完成，平均每30秒可以生成4张场景图，单次生成消耗的算力成本不到1元钱。由此，“灵动AI商品图”能够将生产效率提升10倍以上，并且降低至少10倍制作成本，从而使B端用户、设计师彻底摆脱繁琐的工作流程。

作为京东科技的数字营销内容渠道战略合作伙伴，此次灵动AI联手京东智能新品孵化平台，将共同推出系列化AI智能营销设计工具，除“AI商品图产品”外，正在研发的还包括“概念设计图”、“动态海报”和“3D产品设计”生成等AI辅助营销设计工具。该系列工具可帮助京东商家将新产品设计周期从3-12个月缩短到1-2个月，并实现5亿+用户的精准触达，目前平台上的用户已达上百家。

研发设计行业AI大模型 更高度契合专业设计工作流

灵动AI核心团队由视觉中国、THN、百度和京东等知名科技企业的精英组成，他们曾参与视觉中国原创设计平台、THN工业设计平台和智能设计引擎、百度文心一格视觉大模型以及京东商城文生图视觉大模型的开发。目前，该团队已拥有30多项算法发明专利和软件著作权，并承担了国家科技部及北京市政府在智能设计生成领域相关课题。

据悉，灵动AI正在研发一个参数达到10亿级别的“灵动AI-视觉设计行业大模型”产品，计划于2023年底发布。此外，灵动AI还积累了数千万张高品质工业设计专业图片以及亿级高品质创意图片数据集，并吸引了数百万注册设计师和数千家专业设计公司加入其社区。相较于Midjourney、Stable diffussion等通用视觉大模型，凭借其深厚的底层技术研发实力、优质数据集以及对于设计行业深入洞察力，“灵动AI-视觉设计行业大模型”在效果上将呈现更好的工业产品生成效果，在产品上更加符合专业化的视觉设计工作流程。“灵动AI-视觉设计行业大模型”也将是业界最懂设计行业的视觉大模型之一。

提供商业级AIGC设计服务 端到端释放创意生产力

数据显示，中国的营销设计市场规模达到千亿级，如何利用AIGC来提高营销设计的效率和创新能力，重塑营销内容设计工作流？当下，已有一些海外的AIGC创业公司在进行尝试，如Y Combinator孵化的营销图片生成工具booth.ai，A轮获得1900万美金融资的商品图生成工具photoroom，前Adobo公司CTO创办的企业级营销设计独角兽typeface.ai，以及2023年初完成1100万美金融资的营销设计平台kittl.com等。

相比之下，“灵动AI”更专注于3C数码、智能硬件、生活电器、家居日用等工业产品设计赛道，将自研垂直行业大模型和成熟的多模态AI技术结合，2D静态内容生成和3D动态视觉生成完美融合，并提供端到端AIGC生成工具产品和服务，为”营销+设计”释放创意生产力。

此前，灵动AI已与清华大学-安踏集团运动时尚联合研究中心合作，提供概念运动鞋产品的2D生成+3D融合营销物料生成；与孟京辉导演发起的斯芬克斯全球首届元宇宙戏剧节合作，协助老狼、黄海波等艺术家完成AIGC动态宣传海报创作；和谊安医疗探索从研发设计到营销设计的全方位AIGC生成服务。同时，灵动AI还与小米，京东、中文在线、视觉中国、罗莱家纺、左柚科技等开展多方位合作，满足企业在“产品设计+营销设计”端的刚性需求。

下一步，灵动AI将以“设计行业大模型+行业应用”为基础，继续推动AIGC在“营销+设计”领域向专业化和精细化方向不断发展。