总部位于新加坡的数字化全球支付与财资管理解决方案提供商寻汇SUNRATE今日宣布完成D-2轮融资，本轮融资由Sequoia Capital Southeast Asia（现名为Peak XV Partners）领投，Prosperity7 Ventures、Softbank Ventures Asia等原有股东跟投。

本轮融资所得资金将用于推动技术创新、深化产品和服务、引进行业顶尖人才以及灵活探索更多战略机遇，从而帮助寻汇SUNRATE加速其全球扩张计划。

寻汇SUNRATE致力于为全球企业提供数字化产品及服务，包括国际支付、全球收款、商务卡和财资管理解决方案。其国际支付能力覆盖100+币种，可支持企业在150+国家及地区开拓市场。同时，寻汇SUNRATE还提供30+币种的全球收款服务（包括10+主流币种），以及15+币种的卡支付服务。为了持续推动B2B企业数字化转型，寻汇SUNRATE更是打造了高效的财资管理工具，如TreasuryOS和RiskOS，赋能企业实现风险的智能化管理。

寻汇SUNRATE联合创始人Paul Meng表示：“我们创立寻汇SUNRATE的初衷是改善中小企业的支付体验。多年来，我们亲眼见证了诸多企业从寻汇SUNRATE提供的产品与服务中受益：例如通过快速安全的交易、高质量的客户服务以及更低且透明的成本，来实现降本增效。现在，能够与Peak XV Partners这样的知名投资机构合作，更是对我们努力和业绩的有力证明。未来，我们将持续专注于解决B2B支付难题，为全球企业赋能，帮助他们更好地实现数字化转型与高效展业。”

本轮融资后，寻汇SUNRATE将加快在东南亚和印度等新兴市场的布局，同时不断在全球范围内拓展新客户。该公司将继续引进顶尖人才，以配合其整体发展节奏。

Peak XV董事总经理Abheek Anand表示：“跨境B2B支付是规模达数万亿美元的全球贸易市场的重要基础设施。寻汇SUNRATE自主搭建了全球支付网络和多样化的产品矩阵，为亚洲多个市场的企业客户提供高效、合规、低成本的支付解决方案。我们很高兴能与该公司合作，帮助他们继续快速、可持续地发展，成为这一行业中的新兴市场领导者。”

寻汇SUNRATE在全球B2B跨境支付和卡支付领域的新兴市场机会仍在迅速扩大，本轮融资的完成恰逢其时。根据FXC Intelligence的预测，到2030年，全球B2B跨境支付市场的交易总额将达到56.1万亿美元。