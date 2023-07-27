根据TechInsights无线智能手机战略（WSS）服务最近发布的研究报告，全球智能手机线上销量将在2023年同比下降2%。

从2022年开始，当大多数地区的新冠疫情开始好转时，持续不断的俄乌冲突、原油价格上涨、高通胀、股市暴跌和经济衰退担忧等因素继续影响全球宏观经济，这同时也导致了全球智能手机销量下滑。2020年-2021年的新冠疫情浪潮推动了线上渠道的发展，但随着不同地区疫情的缓解，线下渠道开始夺回部分失去的份额，导致2022年线上智能手机销量有所下降，2023年也将是如此。

TechInsights预计，从2022年到2023年，全球智能手机运营商渠道份额将继续缓慢复苏。预计它将在2025年达到峰值（受5G需求以及苹果和其他折叠屏产品推出的推动），这表明该渠道的成熟（符合5G智能手机的销售需求），随后将在整个预测窗口期下降，直到2028年。运营商渠道的销量主要发生在实体店内，并通过线下渠道与销售代表进行面对面的互动。

预计在2028年之前的预测窗口期内，手机厂商直销和纯电商将以牺牲大型零售商、手机零售商和独立零售商为代价获得市场份额。

该报告预测了从2007年到2028年，全球6个地区和30个国家的智能手机的分销流，按运营商渠道 vs. 零售商渠道划分、按线上渠道vs. 线下渠道划分。报告还预测了从2012年到2028年，包括北美、西欧、拉丁美洲、中国、日本和印度在内的6个主要地区和3个关键国家的全球智能手机分销（按8个子渠道划分）。