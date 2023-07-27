大众汽车集团于官网宣布，大众品牌和奥迪品牌分别与中国本土车企小鹏、上汽达成战略合作，将在快速增长的中国电动汽车市场推出更多电动车型。同时，大众汽车集团还将对小鹏汽车投资约7亿美元并获取约4.99%的股权。

当天稍晚时候，大众汽车集团（中国）董事长兼CEO贝瑞德发文称，在今天宣布的大众汽车与小鹏汽车，以及奥迪与上汽集团分别达成的战略合作中，大众汽车品牌和奥迪品牌将与各合作伙伴联合开发新电动车型，满足新细分市场的客户需求。大众汽车品牌将面向中型车市场，开发两款全新电动车型；奥迪品牌将面向高端细分市场。

贝瑞德强调，新车型将不会取代两个品牌的现有车型。同时他还表示，在过去的几个月里，他与小鹏汽车董事长何小鹏以及小鹏汽车团队保持交流。双方的合作中，小鹏汽车将贡献整车平台以及智能座舱和智能驾驶系统，大众汽车则提供全球领先的工程和供应链的能力。

据大众汽车集团发布的数据，2022年其在中国内地及香港市场的交付量达到318万辆，同比下降约4%，市场份额为15.1%。从具体品牌来看，大众、奥迪、斯柯达、保时捷、宾利等在华销量都遭遇了同比下滑。2023年上半年，大众汽车集团在中国市场交付145.19万辆汽车，同比微跌1.2%。