新能源车企业卖电动车产品肯定是第一要务，但同时，不能忘记了充电这个体验。除了用第三方的充电设施之外，最好还得有自己的充电产品辅助。这样才能有极佳的用户使用体验，同时对品牌也是个加分项。

理想汽车

理想的充电桩建设一直没有很激进，甚至偏保守。但是在新的 800V SiC平台进入其产品体系之后，其电动车的成本可以稍微下降，同时官方还算了一笔账，表示可以承受自建充电桩的成本。理想已在全国建设25座理想超级充电站，接入第三方充电桩超过534,000根。理想汽车表示，公司将持续加快基础设施网络建设，提供便捷、无忧的出行补能体验。

另外，首批理想超级充电站现已上线运营。每站4桩，包括3个250kW 2C快充桩和1个480kW 4C超充桩，4C超充枪提枪重量2.35kg，是传统充电枪的50%，可单手插拔，即便是女生也能拎得动。充电站配一颗128TOPS的算力芯片和4颗摄像头，能完成车辆占位识别、异物识别、着火冒烟、人员跌倒识别、人员异常行为识别等安全识别，实现智能运营，并可以进行远程OTA。据理想汽车消息，其自研SiC+量产4C麒麟电池+水冷技术，使用4C超充桩，可实现10分钟充电400公里。

理想还利用自动充电机器人等智能技术，未来将提供远超加油的补能体验。车辆会自动行驶到充电车位，自动泊入。充电机器人通过视觉识别，可以自动插枪充电，全程无需下车，完成充电后自动结算，自动驶出。

到2025年，理想汽车将形成“1款超级旗舰+5款增程电动车型+5款高压纯电车型”的产品布局，面向20万以上的市场，全面满足家庭用户需求。到2025年，理想目标建设完成3000座以上的充电场站，覆盖全国90%国家高速里程和一二三线主要城市。

蔚来汽车

蔚来发布了一款20kW的V2G充电桩。与常规充电桩相比，这款V2G充电桩可以让车辆给电网反向输电。V2G，即Vehicle-to-Grid，将电动汽车作为电网的一个节点，参与电网的削峰填谷调度。让电动车在电网负荷低时吸纳电能，在电网负荷高时释放电能。于电网而言，通过V2G充电桩可以将电动汽车作为储能装置用于调控负荷，提高电网效率和可靠性，减少电网在储能建设上的投资。

此外，蔚来携手祁连山国家公园，构建全球首个V2G光伏自循环补能体系，将于8月正式投入使用。在海外方面，Power Journeys将开启海外布局，欧洲年底会有50座左右的换电站。欧洲首座第三代换电站将于8月上线，目前处于试运营阶段。蔚来是首家接入电网调度虚拟电厂的汽车品牌，在浙江，蔚来有100多座换电站接入了省级电网调度中心，此外，类似的业务在江苏、安徽、深圳等省市也有试点。

蔚来第三代换电站配备2颗激光雷达和2颗英伟达OrinX芯片，总算力达508TOPS，可实现车辆自动泊入、召唤换电等功能；轴距从原来二代站的2.8米-3.1米提升至2.8米-3.3米，轮外侧距离也从1.9米-2.5米提升至1.9米-2.8米，方便未来适配更多品牌、车型的接入使用。

相比上一代，蔚来第三代换电站在换电服务能力方面有明显提升，其中电池仓位增至21个，日服务次数可达408次，比二代站提升30%；采用三工位协同作业机制，将电池流转路径降到最低，换电时间缩短20%；电池充电功率提升了50%，能够兼容800V电气架构；并采用全球首创、蔚来自研的HPC双向大功率液冷电源模块，模块最高效率达98%，充放电功率达62.5kW，可大幅提升换电站内电池充放电效率，更节能更环保。

此外，与蔚来第三代换电站匹配的充电桩，单桩最大充电功率提升至500kW，峰值充电电流达到660A，采用超轻液冷枪线、可单手握持，支持NFC支付、即插即充、车位管理等智能交互。据官方此前透露，对于蔚来部分车型，该超快充桩能实现充电五分钟、续航400km。

小鹏汽车

小鹏G9搭载国内首个量产的车端800V高压SiC平台，4C版本的车型峰值功率达430kW，配合小鹏S4超快充桩可实现充电5分钟，续航200km，从10%充到80%最快仅需15分钟；标配的3C车型，从10%充到80%最快也仅需要20分钟，领先行业水平。G9还可以向下兼容第三方充电桩，而且充电效率明显优于400V平台的车型。

G6新车是小鹏扶摇架构的首款车型，并采用800V和碳化硅平台。升级改造后的自营超充站点具备S4超快充能力，可实现提供单桩最高输出功率为360kW或480kW的S4超快充体验。S4是小鹏汽车自研的第四代高功率大电流直流超快充桩，均可满足小鹏汽车多款车型的最高补能功率需求。

2023年，小鹏汽车预计可落成500座具备S4超快充能力的充电站点，完成全国主要城市的S4站超快充网络覆盖。未来到2025年，小鹏有望建成约2000个S4超快充服务站点。

特斯拉中国

资料显示，截至2023年4月底，特斯拉已经在中国大陆布局1600多座超级充电站、10000多个超级充电桩，以及700多座目的地充电站、2000多个目的地充电桩，覆盖了国内所有省会城市及直辖市。据特斯拉官方信息，自2021年11月，特斯拉在全球范围内启动超级充电站试点开放计划以来，至今已有包含中国大陆在内的18个国家和地区的非特斯拉车辆用户可享受此项服务。

特斯拉CEO埃隆·马斯克曾表示，“向非特斯拉品牌车辆开放充电网络，可以鼓励更多车主使用电动车，这为我们推广新能源的使命提供了支持。”

近期，特斯拉在充电业务上布局动作不断。4月初，特斯拉宣布推出充电新品赛博充Cybervault。特斯拉CyberVault充电桩为中国市场量身打造，重量为13千克，造型采用 Cybertruck 设计语言，产品以保护外箱和充电设备一体化，满足客户对安全、经济、美观、耐用的需求。

特斯拉 CyberVault 充电桩是单相 220V 工作的充电设备，兼容特斯拉全系车型，对应充电性能为 32A/7KW。充电枪线长度为6米，支持即插即充，定时充电/按时出发等充电体验。