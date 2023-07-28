根据Canalys发布的最新数据，2023年第二季度，全球智能手机市场同比下降10%，达2.58亿部，市场衰退有所放缓。三星以5300万部的出货量稳居榜首。苹果以17%的市场份额和4300万部出货量保持第二。随着库存水平逐渐正常化，小米以3320万部的出货量，排名第三。OPPO（包括一加）以10%的市场份额稳居第四。传音（包括Tecno、Infinix和iTel品牌）受益于非洲市场复苏以及其他市场的扩张，首次跃升至前五，出货量为2270万部，年增长率达22%。

Canalys分析师刘艺璇表示，“得益于厂商的库存全面正常化，以及部分地区市场需求的温和复苏，全球智能手机市场的跌幅再次收窄。三星在盈利压力和半导体行业复苏缓慢的情况下，采取了保守的策略。由于二季度属于新品发布淡季，三星经历了自2013年以来的历史性低谷。随着最新Galaxy Z Flip和Fold机型的高调发布，清楚地表明其在高端市场与苹果一争高下的雄心。这一战略举措对其在未来9至12个月内的预期复苏至关重要。与此同时，传音抓住中东非市场潜在的低端市场的需求和稳定的外汇情况，增加渠道伙伴的信心。此外，近几个季度在拉丁美洲的扩张，使得传音能够满足一些未充分渗透低端市场的需求。”

Canlays分析师Sanyam Chaurasia表示，“各地区市场的复苏节奏差异较大。中东和东南亚等地区，厂商投资的增加以及消费者需求的复苏是推动市场发展的主要动力。另一方面，随着厂商不断向开放渠道推进，拉美市场出货量稳步回升，但此策略给主要运营商带来压力，尤其是那些在核心订阅业务中已经面临压力的运营商。”

刘艺璇补充道，“Canalys预测，2023年全球智能手机市场将出现温和下滑。由于零部件价格上涨和渠道库存水平下降，智能手机供应链的订单和利润出现回暖。更重要的是，新兴厂商更加灵活，愿意接受新的市场机遇。我们预计下半年将出现更加健康的发展环境，为整个行业参与者带来积极的市场氛围。能够平衡短期市场波动和长期结构性变化的厂商将在这轮低迷的市场环境中表现强劲。”