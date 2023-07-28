2023年第一季度，由于三星手机出货量显著下降，“越南制造”手机的总出货数量同比下降23.1%；

三星出货量下降22.8%，主要集中于智能手机类别，而诺基亚出货量下降37.7%，主要集中于功能手机类别；

在手机产量方面，三星独占鳌头，而在电子制造服务方面，富士康一马当先；

2022年，越南是世界第三大手机制造国，中国和印度分别位列第一和第二。

根据Counterpoint Research的市场监测数据，因受宏观困境和消费电子市场疲软的影响，2023年第一季度“越南制造”手机总出货数量同比下降22.9%。主导“越南制造”手机出货量的三星是导致出货量下降的最大因素。三星出货量下降22.5%，主要集中于智能手机类别，而诺基亚出货量下降40.2%，主要集中于功能手机类别。就全球整体出货量而言，三星在2023年第一季度同比下降19%。

高级分析师Ivan Lam表示：“越南是三星和北美市场的手机制造中心，但受全球经济波动和地区冲突影响，当地需求和消费疲软。”

多年来，三星一直主导越南的电脑和电子制造业，其供应链合作伙伴也成为促进增长的关键因素。数百家供应商的生产设施主要位于越南北部，其次是南部和中部地区。继三星之后，富士康、仁宝及和硕等多家电子制造服务提供商也纷纷在越南设立制造部门。

Counterpoint的“越南制造”制造业生态系统追踪显示，2023年第一季度，三星主导了越南的手机制造总产量，但富士康由于拥有更先进的生产设施和相对较低的服务费，在电子制造服务提供商中处于领先地位。